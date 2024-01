Der mehrtägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist in vollem Gang. Am Lindauer Bahnhof Reutin (Foto) waren am Mittwochmorgen lediglich vereinzelt Fahrgäste zu sehen.

Bereits am Dienstagabend hatte der Güterverkehr den Betrieb eingestellt, in der Nacht auf Mittwoch haben auch zahlreiche Beschäftigte der Bahn die Arbeit niedergelegt. Der Arbeitskampf soll bis Freitagabend um 18 Uhr andauern.

Weitreichende Einschränkungen

Es gilt erneut ein Notfahrplan der Deutschen Bahn. Dabei fallen im Fernverkehr gut 80 Prozent des üblichen Angebots aus. Auch im Regionalverkehr komme es zu weitreichenden Einschränkungen, die regional allerdings unterschiedlich stark ausfielen, teilte die Bahn mit.

Der Notfahrplan in Bayern für den Personenverkehr sei am Morgen wie geplant angelaufen, teilte die Deutsche Bahn mit. Vielerorts fahren die Züge im Stundentakt - oder auch im Zwei- bis Dreistundentakt.