Eine schöne Frisur, ein ordentlicher Haarschnitt oder ein gepflegter Bart sind viel wert. Nicht nur für die Außenwirkung, sondern auch für das eigene Selbstwertgefühl. Kein Wunder also, dass einiges los war bei der Bahnhofsmission, wo am Tag der Wohnungslosen die Friseure der „Barber Angels“ mit ihren Scheren und Rasierern bereitstanden.

„Ich hab’ gehört, hier kann man sich die Haare schneiden lassen? Das hätte ich mal wieder nötig“, sagt Florian und zieht sich kurz die Kappe vom Kopf, um sie schnell wieder aufzusetzen.

Es ist der „Tag der Wohnungslosen“, und die Friseure des karitativen Friseurvereins „Barber Angels“ (dt.: Friseur–Engel) haben den Platz vor der Bahnhofsmission im Lindauer Inselbahnhof in einen kleinen Friseursalon verwandelt. Zusammen mit der Bahnhofsmission will die Diakonie Allgäu mit einer Haarschneideaktion am Montagvormittag auf die wachsende Wohnungsnot im Land aufmerksam machen.

Wohnungslos ist nicht gleich obdachlos

„Die Wohnungslosigkeit ist groß, gerade in Lindau, wo die Wohnungen teuer sind und es viele Ferienwohnungen gibt“, erklärt Ilka Thurau, das Gesicht hinter der erst kürzlich von der Diakonie Allgäu neu geschaffenen „Fachstelle für Wohnungsnotfallhilfe“.

Wie viele Menschen in Lindau wohnungslos sind, kann sie allerdings nicht beziffern. Denn wohnungslos heißt nicht zwangsläufig obdachlos. Viele Wohnungslose haben zwar keine eigene Wohnung, aber sie kommen bei Freunden und Bekannten unter.

Oder aber sie leben in Notunterkünften, von denen es im Stadtgebiet Lindau eine gibt. Zusätzlich gibt es das Männerwohnheim. 90 Wohnungslose leben in den beiden Einrichtungen.

Die Gründe dafür, warum Menschen wohnungslos werden, sind vielfältig. Angefangen beim Geld bis hin zu persönlichen oder gesundheitlichen Problemen. „Uns geht es darum, zu helfen, bevor es soweit kommt“, sagt Thurau.

Haare schneiden für einen guten Zweck: Die Barber Angels Claus Niedermaier, Christine Denz-Banholzer und Chrissy Eberle schneiden Wohnungslosen die Haare. (Foto: Isabel de Placido )

Aber eben auch darum, die Lebensqualität und die Teilhabe wohnungsloser Menschen zu verbessern. Etwa mit einem Haarschnitt. „Eine ordentliche Frisur und ein Bartschnitt tun einiges fürs Ego“ ist sie überzeugt. Auch das Gekämmt– und Berührtwerden tue vielen gut.

Schwarze Weste ist das Markenzeichen

Florian muss sich allerdings noch etwas gedulden. Denn alle drei Friseurstühle sind belegt. Zwei Männer und eine Frau lassen sich von den drei „Barber Angels“ schön machen. Friseurin Chrissy Eberle ist dafür extra aus Nesselwang angereist.

Jeden dritten Sonntag im Monat schneidet sie in der schwarzen Weste, dem Markenzeichen der karitativen Friseure, Haare. Kostenlos. Für sie ist das, so sagt sie, zur Lebensaufgabe geworden. „Ich bin glücklich, dass ich etwas Gutes tun kann mit einem Haarschnitt.“

Der alte Zopf muss weg, denn mit der neuen Frisur will Maria in ein neues Leben starten. Friseurin Christine Denz-Banholzer hilft gern dabei. (Foto: Isabel de Placido )

Auch der Biberacher Friseur Claus Niedermaier ist an diesem Tag dabei. Er hat die „Barber Angels“ 2016 gegründet und schneidet gerade einer blonden jungen Frau die Haare. Seit längerem war Mandy schon nicht mehr beim Friseur.

Zum einen, weil ihr das Geld für solche Dinge fehlt. Zum anderen, weil sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat. Seit einem Jahr sei sie schon wohnungslos und lebe in der Notunterkunft, erzählt sie. Dort wolle sie aber auf jeden Fall raus. Doch eine eigene Wohnung zu finden, sei schwer.

Wie sie wohnungslos geworden ist, mag die 35–Jährige nicht erzählen. Und auch über ihr Schicksal schweigt sie lieber. Nur dass sie in Lindau bleiben will, verrät sie. „Hier konnte ich viele Laster ablegen, weil die Leute hier besser sind als da, von wo ich her komme.“

Das Fensterbrett wird zum Buffet

Endlich ist Florian an der Reihe. Das Warten hat er mit Butterbrezeln überbrückt, von denen die fleißigen Hände der Bahnhofsmission extra für diesen Tag jede Menge geschmiert haben. Kaffee gibt es obendrein und Ilka Thurau hat noch eine Riesenbox Mini–Schokoriegel dazugestellt.

Das Fensterbrett zur Küche muss als Buffet herhalten. Der einzige Tisch dient als Ablage für die Friseure. Die drei weißen Plastikstühle sind zu Frisierstühlen umfunktioniert worden. Nur die Bank ist noch das, was sie schon immer war.

Florian nimmt seine Krücke und humpelt zu Claus Niedermaier. Dessen Kappe ersetzt der Friseur durch eine schicke Haube. Dann startet er mit einer vierminütigen Kopfmassage. Die ist nicht nur gut für die Seele.

Sie ist auch gut für die Hygiene. Sie ersetzt, so versichert der „Barber–Angels“-Gründer, eine komplette Haarwäsche. Denn eine echte ist hier am Bahnsteig 1, zwischen den beiden großen Fahrradständern, natürlich nicht möglich.

Unterdessen nimmt Maria auf dem Stuhl vor Christine Denz–Banholzer Platz. „Der alte Zopf muss weg. Mit der neuen Frisur will ich ein neues Leben anfangen“, sagt sie und lacht. Fünf Jahre lang sei sie nicht mehr beim Friseur gewesen, doch jetzt habe sie den Mut für eine Kurzhaarfrisur. Und ein neues Leben.