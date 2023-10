Von Samstag, 14. Oktober bis Sonntag, 5. November gilt: Züge zwischen der Insel und Kressbronn fallen aus. Es fahren Ersatzbusse, die unterwegs auch anhalten. Sie stoppen laut Mitteilung der Bahn abwechselnd in Langenargen und Nonnenhorn beziehungsweise Kressbronn und Wasserburg. Ab dem 26. Oktober gebe es teilweise geänderte Zugnummern, heißt es.

Die Haltestelle des Ersatzverkehrs sind in Reutin am Bahnhof, auf der Insel am Bahnhofplatz, in Aeschach an der AOK, in Enzisweiler am Einkaufszentrum, in Wasserburg am Bahnhof, in Nonnenhorn am Gasthof Adler und in Kressbronn sowie in Langenargen am Bahnhof. Der IRE 3 zwischen Friedrichshafen Stadt und Lindau-Reutin fährt durch. Ausnahme ist der IRE 4804 um 6.50 Uhr ab Reutin. Er fällt aus und wird durch einen Bus ersetzt

Von Samstag, 14. Oktober bis Montag, 30. Oktober gilt zusätzlich: Zwischen Lindau-Insel und Hergatz fallen ebenfalls einige die Züge aus, es fahren Busse. Mehr Infos findet man auf der Internetseite der Deutschen Bahn.