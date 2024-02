Die Problemaufzüge am Bahnhof Lindau-Reutin sind nach Auskunft der Deutschen Bahn wieder in Betrieb. Die Bahn gibt sich indes optimistisch, dass der Betrieb der Aufzüge künftig reibungslos funktioniert.

Die gute Nachricht: „Die Aufzüge am Bahnhof Lindau-Reutin funktionieren wieder einwandfrei“, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Reisende könnten diese nun wieder uneingeschränkt nutzen. „Die Techniker haben erneut Komponenten am Aufzug am Außenbahnsteig ausgetauscht und den Betrieb am vergangenen Wochenende intensiv getestet“, sagte die Sprecherin.

„Aufzugsbetrieb funktioniert reibungslos“

Dabei seien mehr als 2.500 Probefahrten mit dem Aufzug ausgeführt worden, ohne dass Fehler aufgetreten sind. „Daher sind unsere Expertinnen und Experten sehr zuversichtlich, dass der Aufzugbetrieb künftig reibungslos funktioniert“, gibt sich die Bahnsprecherin optimistisch.

Gleichzeitig sei eine sichere Befreiung durch einen zuverlässigen Servicepartner gewährleistet. Die mit Hochdruck betriebene Suche nach einem Servicepartner, der eine Befreiung vor Ort sicher gewährleisten könne, sei in der vergangenen Woche erfolgreich abgeschlossen worden. „Deshalb konnten wir auch den Aufzug am Mittelbahnsteig, der störungsfrei läuft, schon am vergangenen Freitag wieder in Betrieb nehmen“, sagt die Bahnsprecherin.

In drei Jahren 16 Ausfälle

Seit der Bahnhof Reutin vor gut drei Jahren eröffnet wurde, ist die Lindauer Feuerwehr nach Recherche der „Lindauer Zeitung“ 16-mal dorthin ausgerückt, um Reisende aus einem der Aufzüge zu befreien. In der Regel fiel der kaputte Aufzug daraufhin für mehrere Tage oder sogar Wochen aus.

Die Deutsche Bahn musste nach wiederholten Nachfragen und Anfragen dieser Zeitung schließlich einräumen, dass sie keinen Servicepartner hat. Das ist nun offenbar gelöst. Sollte der Problemaufzug seine Pannenserie fortsetzen, dürfte diese Firma mit Sicherheit bald zum Einsatz kommen.