Bärbel Starz und das Düsseldorfer Künstlerkollektiv arbeiten in den Friedensräumen Lindau

Die Friedrichshafener Künstlerin Bärbel Starz ist wieder einmal in der Villa Lindenhof in Lindau Bad Schachen zu sehen. Dieses Mal hat sie ihre Düsseldorfer Künstlerkolleginnen und -kollegen mitgebracht. Katharina Mayer, Anna Nwaada Weber und Marcelo Alves arbeiten in einem offenen Raum mit den Gästen der Friedensräume von Freitag, 4. August, bis Sonntag, 6. August. Die Besucher sind eingeladen, sich an den runden Tisch zu setzen und ins Gespräch mit ihnen zu kommen. „Dein Name, Deine Hände, Dein Traum, Deine Vision“ sind die Themen in ihrem mobilen Ton–, Film–, Foto–, Bild– und Gesprächsstudio. Hierfür wurden vier interaktive Formate entwickelt, in deren Mittelpunkt der eigene Name, die eigenen Hände, der eigene Traum und die eigene Vision stehen. Während der drei Tage im Laboratorium entstehen kleine manuelle audiovisuelle Werke im Prozess. In einem abschließenden Film werden diese Teile zusammenfließen. Öffnungszeiten sind am Freitag von 14 bis 17 Uhr, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in den Friedensräumen Lindau, Villa Lindenhof, Lindenhofweg 25. Der Eintritt ist frei.