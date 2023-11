Die Kunden merken davon nichts, doch das Insolvenzverfahren der Naturbäckerei Zeh läuft immer noch. Über den aktuellen Stand.

Die Naturbäckerei Zeh mit Filialen in Lindau, im Bodenseekreis, in Ravensburg und in Vorarlberg hat in Juni vergangenen Jahres überraschend Insolvenz angemeldet. Ein Wirtschaftsjurist aus Ulm wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Seine Aufgabe: das Vermögen zu sichern und einen Weg aus der Krise zu finden.

Mehr als ein Jahr später läuft das Insolvenzverfahren immer noch, wie Rechtsanwältin Verena Winter von der beauftragten Kanzlei dmp solutions GmbH auf Anfrage der Lindauer Zeitung schreibt. Wann es beendet wird, könne „derzeit noch nicht abgesehen werden“. Dies sei vor allem vom Fortgang des Investorenprozesses abhängig.

Suche nach potenziellen Investoren geht weiter

Die Investorensuche war von Anfang an ein Ziel des Insolvenzverwalters. Doch bislang scheint es hier keine Fortschritte zu geben. „Aufgrund der Unsicherheiten in der Bäckerbranche sind die Rückmeldungen potenzieller Investoren zurückhaltend“, schreibt Winter. „Parallel werden Gespräche mit der Inhaberfamilie geführt.“

Welche Sanierungsmaßnahmen wurden bereits umgesetzt? Laut Winter wurden der Mitarbeiterbestand in der Produktion aufgebaut, Verkaufstrainings vorgenommen und ein Unternehmenscontrolling eingeführt. Auch die Preise seien „marktgerecht angepasst“ worden.

Keine Entlassungen bisher

Der Geschäftsbetrieb werde „weiterhin uneingeschränkt fortgeführt“. Er laufe stabil: „Die Umsätze bewegen sich innerhalb der Unternehmensplanung“, schreibt Winter. Entlassungen habe es bisher nicht gegeben ‐ daran solle sich nichts ändern. „Bislang sind keine betriebsbedingten Entlassungen geplant“, sagt Winter.

Was der Naturbäckerei Zeh, wie allen Bäckereien weiterhin zu schaffen macht, sind die explodierenden Gas- und Stromkosten, da Bäckereien naturgemäß stark energieabhängig sind. Hier haben sich noch keine großen Erleichterungen ergeben. „Die Rahmenbedingungen sind weiterhin angespannt“, schreibt Winter.

Welche Rolle Corona und der Neubau des Backhauses spielen

Geschäftsführer Karl-Hermann Zeh hatte vergangenes Jahr im Gespräch mit der LZ „mehrere unglückliche Umstände“ für die finanzielle Schieflage seines Unternehmens verantwortlich gemacht. Der Hauptgrund sei Corona gewesen. Auch wenn Bäckereien während der Pandemie durchgehend geöffnet bleiben durften, sei das Geschäft zurückgegangen.

Schließlich sei der Cafébetrieb komplett weggefallen und die Hotels, die die Bäckerei Zeh ansonsten beliefere, seien im Lockdown geschlossen gewesen. Zeh bestätigte aber auch, dass der Neubau des Backhauses in Lindau auf rund 600 Quadratmetern eine große Investition gewesen sei.

Zum aktuellen Stand wollte er sich auf Nachfrage der Lindauer Zeitung nicht äußern.