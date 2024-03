Autoscheibe zerspringt nach Aufbruchsversuch

Bei Öffnen des Seitenfensters eines Autos ist die Scheine zersprungen. Möglicherweise steckt ein versuchter Autoaufbruch dahinter. Das berichtet die Polizei.

Die 46-jährige Fahrerin eines Renault Clio teilte am Sonntagnachmittag der Lindauer Polizeiinspektion mit, dass an ihrem Pkw, der in einer Tiefgarage in der Weyenstraße abgestellt war, die Scheibe auf der Fahrerseite beim Öffnen zersprungen ist.

Als sie dann den Schaden genauer in Augenschein nahm, stellte sie fest, dass an der Gummidichtung Hebelspuren zu erkennen waren. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Täter mittels eines spitzen Gegenstandes versucht, die Scheibe aufzubrechen.

Da die Scheibe unter einer großen Spannung stand, ist diese dann beim Öffnen zersprungen. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum von 4.30 Uhr bis 15 Uhr angegeben werden. Der Sachschaden wurde laut Polizei mit 300 Euro beziffert.