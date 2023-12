Lindau

Autofahrer missachtet Vorfahrt

Lindau / Lesedauer: 1 min

Ein 27-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 11. 15 Uhr an einer Kreuzung in der Münchhofstraße ein Stoppschild missachtet.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 13:29 Von: Lindauer Zeitung