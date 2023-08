Lindau

Autofahrer kracht beim Beschleunigen Lkw ins Heck

An der Autobahnauffahrt zur A 96 in Fahrtrichtung Österreich ist es am Montag gegen 16. 15 Uhr zu einem „schadensträchtigen Verkehrsunfall“ gekommen, wie die Polizei mitteilt.

