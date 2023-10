Wie die Lindauer Polizei mitteilt, ist sie in der Nacht auf Samstag gegen 2.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Reutin an die Ecke Schulstraße und Münchhofstraße gerufen worden. Ein Auto war mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung der Vorfahrt in die Kreuzung eingefahren. Da ein zweites Auto nicht mehr ausweichen konnte, kam es zum Zusammenstoß.

Dabei verletzten sich in die drei Insassen dieses Fahrzeugs leicht. Ein Airbag löste aus. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf 15000 Euro geschätzt.

Polizei kennt Fahrzeug und Fahrer

Der Fahrer, der den Unfall verursacht hatte, war unmittelbar nach dem Zusammenstoß mit seinem schwerbeschädigten Auto davongefahren. Trotz einer Fahndung konnte er in der Nacht nicht mehr gestellt werden, so die Polizei weiter.

Allerdings sind der Polizei das Kennzeichen und der Fahrer bekannt. Auf ihn wird nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zukommen.