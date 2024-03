Lindau

Auto überschlägt sich und Insassen flüchten

Lindau / Lesedauer: 1 min

In der Nacht auf Freitag, kurz nach Mitternacht, hat sich ein Auto in der Friedrichshafener Straße in Lindau überschlagen. Nach Eintreffen der Polizei teilte ein Zeuge mit, dass das Auto sehr schnell unterwegs war.