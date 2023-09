Ein Gesteinsbrocken ist in Vorarlberg auf das Auto eines 27-Jährigen gekracht. Der junge Mann kam offenbar mit dem Schrecken davon. Wie die Polizei berichtet, fuhr er der 27-Jährige am Freitag gegen 12.25 Uhr auf der L5 von Hittisau kommen in Richtung Balderschwang.

Auf Höhe Kilometer 9,3 wurde die Front seines Fahrzeuges plötzlich von einem Gesteinsbrocken mit einem Durchmesser von circa 40 cm getroffen.

Gesteinsbrocken vermutlich von Nagelfluhkette gelöst

Offensichtlich hatte sich das Felsgestein infolge der Regenfälle aus der angrenzenden Nagelfluhkette gelöst und war über eine angrenzende Wiese beziehungsweise Böschung hinuntergestürzt, schreibt die Polizei. Der Fahrer wurde bei dem Vorfall demnach nicht verletzt. Am Auto entstand Sachschaden.