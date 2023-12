Eine 69-jährige Fußgängerin aus Friedrichshafen ist am Freitag in Lindau von einem Auto angefahren worden. Sie wollte laut Polizeibericht gegen 13.45 Uhr den Überweg beim Ausgang des Einkaufscenters in Lindau überqueren.

Dabei wurde sie von einem 23-jährigen Autofahrer aus Österreich erfasst. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nicht.