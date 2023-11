Ausstellung zu Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer ist eröffnet

Pfarrerin Margit Walterham hat beim Gottesdienst am Volkstrauertag die Albert Schweitzer Ausstellung „Ehrfurcht vor dem Leben“ in der evangelischen Kirche St. Stephan eröffnet. Die evangelische Kirchengemeinde St. Stephan-Christuskirche würdigt damit den Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer, der Lindau anlässlich seiner Europareise 1954 besuchte und damals Gast der vierten Nobelpreisträgertagung war. Gleichzeitig ruft sie auf, zu Friedensbotschaftern zu werden in unserer Zeit der Kriege und des Tötens, so die Kirchengemeinde. Die Ausstellung wird bis zum 14. April 2024 zu sehen sein.

In Kooperation mit der Künstlerin Uta Mayer, die 2018 das Albert-Schweitzer-Spital in Gabun besuchte, gibt die Ausstellung in 15 Schautafeln Informationen zum Leben und Wirken Albert Schweitzers. Dieser wurde 1875 in Kaysersberg im Elsass als deutscher Staatsbürger geboren und ging 1913 nach Äquatorialafrika, um zu Helfen, wo Hilfe nötig war. Mit den nach ihrer Reise entstandenen Exponaten von Uta Mayer, wird das bunte Leben Albert Schweitzers, seine Werte und seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben in vielfältiger Weise dargestellt.

Die Umfrage „Kennen Sie Albert Schweitzer?“ wird auf Stoffbahnen gezeigt. Dabei sind die Besucher eingeladen, das für sie wichtigste Albert Schweitzer Zitat zu finden und fotografisch mitzunehmen, was sie berührt. Kinder können an Mal- und Bastelstationen zu kleinen Friedensbotschaftern werden.