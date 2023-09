Laut einer Pressemitteilung kauft das Unternehmen zum 8. Januar 2024 die Hotel-Immobilie in der Josephine-Hirner-Straße vom aktuellen Gebäudeeigentümer Immo Leen. „Bis zum Jahresende wird das Hotel noch als Best Western Plus Marina Star Hotel betrieben“, heißt es in der Mitteilung.

Rund um die Wiedereröffnung im Februar 2024 würden sowohl die Zimmer als auch Rezeption an die Anforderungen der neuen Marke angepasst und renoviert. Aufgrund des geringen Alters des erst 2017 errichteten und 2019 um eine zusätzliche Etage erweiterten Gebäudes sei die Immobilie bereits in gutem Zustand und der Aufwand für die Umgestaltung gut kalkulierbar.

Mehr als 6000 Unternehmen sorgen für hohe Nachfrage

„Ich freue mich, dass wir durch den Ankauf der Immobilie in Lindau unser Portfolio um einen weiteren hoch-attraktiven Standort erweitern“, wird Stanislav Reising, Akquisitions-Manager bei Premier Inn Deutschland, zitiert. „Wir sind weiterhin auf Expansionskurs und erwerben die Immobilien nach wie vor komplett ohne Finanzierung aus Eigenmitteln.“

Die Region um Lindau sei nicht nur touristisch höchst interessant mit rund einer Million Übernachtungen pro Jahr innerhalb der Stadt, sondern auch wirtschaftlich stark mit hoher Lebensqualität und Kaufkraft. Mehr als 6000 Unternehmen im Landkreis sorgten deshalb ebenfalls für erhebliche Übernachtungs-Nachfrage.

So viele Zimmer soll das Premier Inn haben

Nach der Renovierung wird das Premier Inn in Lindau laut Pressemitteilung über 113 Zimmer verfügen. Gästen, die mit dem Auto anreisen, stehen 70 Parkplätze zur Verfügung.

Nachdem 2016 das erste Premier Inn-Hotel in Deutschland in Frankfurt eröffnet wurde, seien mittlerweile 52 Häuser in Betrieb. Insgesamt habe Premier Inn Deutschland 90 Standorte mit rund 16.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert. Die Hotelmarke kommt aus dem Vereinigten Königreich.