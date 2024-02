Frühlingsgefühle mitten im Februar: Die Winter werden immer wärmer. Während sich viele Menschen über nicht mehr so harte Winter freuen, hat das enorme Auswirkungen auf das Ökosystem. Auch wenn die Tiere sich versuchen anzupassen, könnte ein nochmaliger Wintereinbruch gravierende Folgen für sie haben.

Vögel zwitschern bereits wie im Frühjahr. Krokusse blühen. Obstbäume bilden Knospen. Unverkennbar: Frühlingsbeginn. Das Problem ist allerdings: Zeitlich gesehen ist es noch mitten im Winter.

Im eigentlichen Wintermonat Februar klettern die Temperaturen tagsüber auf über zehn Grad und fallen auch nachts vielerorts nicht unter Null. Seit rund drei Wochen haben wir Temperaturen wie sonst Mitte April und Anfang Mai“, sagt Roland Roth von der Wetterwarte Süd. „In der Gesamtschau ist der Winter markant zu mild. Vor allem der Februar ist außergewöhnlich warm.“ Dieses Fazit bliebe, auch wenn nun noch einmal ein Kälteeinbruch folgen würde.

Der wärmste Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnung

Während der Dezember und der Januar rund ein Grad zu mild ausfielen, folgte nun der wärmste Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Roth spricht dabei von fünf bis sechs Grad mehr als üblich.

Der warme Winter - und vor allem der Februar - hat gravierende Folgen für das Ökosystem. „Es sind ja über die vergangenen Jahre hinweg gesehen, insgesamt viele milde Winter“, sagt Isolde Miller, Gebietsbetreuerin beim Bund Naturschutz, aus Wasserburg. „Viele Tiere haben sich deshalb bereits umgestellt.“

Tiere orientieren sich an der Tageslänge

Der Jahreszyklus der Tiere orientiere sich stark an der Tageslänge, aber auch aktuelle Wetterbedingungen beeinflussten das Verhalten. Besonders langanhaltende, starke Abweichungen von Temperatur und Niederschlag, wie sie in den letzten Jahren aufgrund der Klimakrise immer häufiger vorkommen, können dazu führen, dass Tiere früher im Jahr aktiv werden.

„Amphibien haben bereits mit ihrer Wanderung Ende Januar begonnen“, sagt Miller. Ein weiteres Beispiel für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Tierwelt sei, dass sich das Zugverhalten geändert habe. Manche Tiere kamen deshalb früher aus ihrem Winterquartier zurück, wie beispielsweise Zugvögel. Andere verzichteten ganz auf die Reise, andere Tiere aus dem hohen Norden schlugen kurzerhand ihr Winterquartier am Bodensee auf, weil es dort nicht mehr so kalt ist wie früher.

Goldammer singen bereits

Wer aufmerksam ist, kann zum Beispiel schon Stare entdecken. Auch erstes Brutverhalten zeigt sich: Goldammern singen in den Hecken und Weißstörche beziehen ihre Nester.

Doch nicht alle Tiere profitieren von den neuen Gegebenheiten. Langstreckenzieher, wie der Trauerschnäpper, verweilen noch weit entfernt im südlichen Afrika, erklärt die Biologin beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV), Angelika Nelson. Kehren sie dann zur üblichen Zeit zurück, finden sie oft keine Nisthöhlen mehr, da diese bereits von den Standvögeln wie Meisen und Kleiber besetzt sind.

Doch auch diese Daheimgebliebenen können ihre erste Brut bei einem plötzlich auftretenden Wintereinbruch wieder verlieren.

Evolution stellt sich nicht so schnell um

Kurzum: „Es passt aktuell nichts zusammen, wie es in der Evolution verankert war“, sagt Miller. Und so schnell könne sich die Evolution nicht umstellen, wie sich das Klima wandeln würde. Die Folge: Die Tiere kommen durcheinander. Und immer wieder drohen bis in den März hinein noch kalte Tage. „Für uns Menschen ist das einfach: Wir nehmen dann eine wärmere oder eine leichtere Jacke aus dem Schrank“, sagt Miller.

Die Tiere könnten dies nicht. Für sie werde das anstrengend und nur schwer verkraftbar. Falls nun nochmal ein Wintereinbruch käme, hätten sie wieder Schwierigkeiten sich umzustellen auf die neue Situation, auch hinsichtlich der Futtersuche, die dann erschwert ist.

Klimawandel reist eingespielte Zusammenhänge auseinander

„Der Klimawandel reißt also gut eingespielte Zusammenhänge in Ökosystemen auseinander. So kann es passieren, dass Vögel bereits Junge haben, aber noch keine Nahrung für sie finden, weil sich manche Insekten noch in der Winterstarre befinden“, sagt Angelika Nelson.

Selbst Tiere, die den Winter in Höhlen verbringen, bleiben von den Veränderungen nicht verschont. So unterbrechen Fledermäuse häufig ihren Winterschlaf, wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit ihres Quartiers nicht mehr passen. „Der Winterschlaf, wie ihn zum Beispiel auch der Igel in den Gärten hält, ist eine wichtige Ruhephase für viele Tiere. Die Entwicklung der kommenden Jahre wird zeigen, wie sich solche Störungen auf Lebensdauer und Fortpflanzungserfolg der Tiere auswirken“, sagt Angelika Nelson.

Füchse profitieren vom Klimawandel

Doch es gibt auch Tiere, die vom Klimawandel profitieren würden. Füchse beispielsweise. „Ein Fuchs findet leichter Nahrung, weil die Mäuse nicht mehr so verkrochen sind“, sagt Isolde Miller, Gebietsbetreuerin beim Bund Naturschutz.

Aber nicht nur die Tierwelt ist vom Klimawandel betroffen, auch das gesamte Ökosystem gerät durcheinander. „Das geht ja bei den Pflanzen weiter“, sagt Miller. Die Obstbäume würden bereits dicke Knospen tragen. „Wenn nun ein Frost kommt, ist die Ernte kaputt“, sagt Miller.

Bei den Wildpflanzen würde sich dasselbe Bild zeigen. „Alles ist sehr, sehr früh dran.“ Die Frühlingsgefühle sind aktuell also trügerisch - besonders für die Pflanzen- und Tierwelt.