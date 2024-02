Aufgabe nach fünfstündiger Gegenwehr

Zumindest die Niederlagenserie hat der Schachclub Lindau gestoppt. Das Landesligaheimspiel gegen die TG Biberach am vergangenen Sonntag endete 4:4-Unentschieden.

Da gegen die Ersatzbank des Oberligisten Biberach zwei wichtige Stammspieler fehlten, wählten die Inselstädter eine taktische Aufstellung ohne Brett eins und starteten mit 0:1, ohne dabei weitere Ersatzspieler einzusetzen.

Die beiden Jüngsten erzielen einen halben Punkt

Die Begegnung war stets ausgeglichen, was sich in vier Punkteteilungen in der Folge zeigte: So akzeptierten Thomas Jäckel am zweiten, sowie Holger Lassahn am dritten Brett Remisgebote zum 1:2-Zwischenstand. Wenig später erzielten auch die beiden Jüngsten im Team, Johannes Kiefer an Brett acht sowie Julius Weissenberger an Brett sechs, je einen halben Zähler zum 2:3. In allen vier Partien waren keine Vorteile zu erzielen.

Vor der ersten Zeitkontrolle gingen die Lindauer in Führung. Alfons Raiber gewann am fünften Brett Material und glich zum 3:3 aus, wenig später gewann Günter Scherbaum am siebten Brett ein kompliziertes Turmendspiel zur 4:3-Führung. Nun schien sogar ein Sieg möglich, da nur noch ein Remis fehlte. Stefan Greussing musste aber an Brett vier trotz fünfstündiger Gegenwehr ein trostloses Endspiel zum 4:4-Endstand aufgeben.

Vor dem nächsten Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn Weingarten (Sonntag, 25. Februar, 10 Uhr) bleiben die Inselstädter weiter gesichert in der Mitte der Landesliga.