Lindau

Aufbruch mehrerer Opferstöcke

Lindau / Lesedauer: 1 min

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in der Kirche im Leiblachweg ein Opferstock durch einen unbekannten Täter aufgebrochen, an zwei weiteren Opferstöcken waren Hebelspuren erkennbar, jedoch konnten diese durch den Täter nicht geöffnet werden. Außerdem wurde der Opferstock in der Pfarrkirche in Oberreitnau aufgebrochen und die Kasse vermutlich mit einem Schraubenzieher aufgebrochen.

Veröffentlicht: 06.09.2023, 13:23 Von: Lindauer Zeitung