Im Mai 2020 haben sich Franziska und Johannes Jammerthal in Münster das Ja–Wort gegeben. Kennengelernt aber haben sich die beiden vor knapp zehn Jahren in Lindau während ihres Bundesfreiwilligendienstes. Als sich ihr ehemaliger Chef meldet, und ihnen einen Ort für ihre Flitterwochen vorschlägt, müssen die beiden nicht lange überlegen.

Es ist das Jahr 2014 als der damals 18–jährige Johannes und die ein Jahr ältere Franziska das erste Mal aufeinandertreffen. Sie stammt aus Villingen–Schwenningen, er aus Baden–Baden. Beide haben das Abitur frisch in der Tasche und entscheiden sich für ein Arbeitsjahr beim Bundesfreiwilligendienst.

Dieser schickt sie nach Lindau in die Jugendherberge von Dirk Umann. „Dort haben wir zusammen in einer Bufdi–WG gelebt. Bufdi ist die Abkürzung für die Freiwilligen“, verrät Franziska. Als sie sich kennenlernen, sind beide in einer Beziehung, trennen sich aber kurz darauf von ihren Partnern. „Die Entfernung hat beiden Beziehungen nicht gutgetan“, sagt Franziska.

Besonderer Charakterzug

Die beiden sind sich auf Anhieb sympathisch, haben den gleichen Humor, bewegen sich auf einer Wellenlänge. Und sie sind füreinander da, wenn’s mal wieder stressiger ist. „Wenn der eine Bardienst hatte und der andere eigentlich frei, war es selbstverständlich, dass wir einander geholfen haben“, sagt Franziska. Diese Hilfsbereitschaft ist es auch, mit der Johannes die junge Frau besonders beeindruckt.

Wieder zurück an dem Ort, an dem sie sich vor rund zehn Jahren kennengelernt haben: Franziska und Johannes Jammerthal verbringen ihre Flitterwochen in der Jugendherberge Lindau zusammen mit ihrem kleinen Sohn. Darüber freuen sich auch ihr ehemaliger Chef und Herbergsleiter Dirk Umann (hinten links) und seine Mitarbeiter. (Foto: privat/Jugendherberge Lindau )

Ihre Arbeit ist in drei Bereiche eingeteilt: Erst helfen sie in der Küche und unterstützen bei der Essenszubereitung. Dann geht Johannes dem Hausmeister zur Hand, während Franziska Reinigungsarbeiten in den Zimmern der Jugendherberge erledigt. In der letzten Etappe meistern die beiden den Bar–Dienst.

„Das war eine sehr intensive Zeit, in der wir viel zusammen geackert haben“, erinnert sich Franziska. Bereits damals unterbreitet Herbergsleiter Dirk Umann den beiden das Angebot, für ihre Flitterwochen in die Jugendherberge zurückzukehren. „Da wusste er schon mehr als wir“, sagt Franziska lachend.

Auf den ersten Kuss folgt die Trennung

Nach der Arbeit geht es zum Feiern nach Bregenz oder Lochau. Auch am See verbringen die beiden viele Abende zusammen, genießen mit ihren Freunden das Gemeinschaftsgefühl — und tauschen in einer lauen Julinacht ihren ersten Kuss.

Einen Tag später ist der Bundesfreiwilligendienst von Johannes zu Ende. Er packt seine Sachen, verlässt die Jugendherberge, Lindau — und Franziska. „Wir waren sehr traurig, als wir auseinandergehen mussten“, erinnert sich die junge Frau. Ob und wie es mit den beiden weitergehen soll, weiß damals keiner von den beiden so genau.

Eine Entscheidung, die alles verändert

Während Franziska ihre letzten Wochen in der Jugendherberge verbringt, trifft Johannes eine Entscheidung. „Zwei Woche nach seinem Abschied kam er zurück und sagte, dass er mit mir nach Münster ziehen will, wo ich einen Studienplatz bekommen habe“, erzählt Franziska, und fügt hinzu: „Ab dem Zeitpunkt war uns klar, dass wir zusammenbleiben wollen.“

Heute haben die beiden einen Sohn, das zweite Kind ist unterwegs. An ihre Zeit in Lindau denken die beiden oft zurück. Auch deshalb war die Freude groß, als Herbergsleiter Dirk Umann sein Angebot nach der Hochzeit von Johannes und Franziska erneuerte — und die beiden für ihre Flitterwochen im Juli in seine Lindauer Jugendherberge einlud.

Doch wie war es, nach so vielen Jahren an den Ort ihrer ersten Begegnung zurückzukehren? „Erstaunlich gewohnt. Es war wie früher,“ sagt die junge Mutter. „Und wir haben uns gedacht, wie unfassbar schön der See doch ist und wie wunderbar es war, hier zu leben.“