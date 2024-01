„Auch wir gehören zu Lindau!“

2,5 Millionen Euro beträgt das Defizit des Lindauer Stadtbusses bereits, bis zu vier Millionen Euro könnten es werden, wenn in neue Busse investiert wird. Das könne sich die Stadt nicht leisten, stellte Stadtratsmitglied Günther Brombeiß beim Neujahrsempfang in Oberreitnau fest. Und er fürchtet deshalb, dass sich Sparmaßnahmen auf die Verbindungen nach Ober- und Unterreitnau auswirken und der Bus dort künftig nicht mehr jede halbe Stunde hält.

Gegen eine solche Benachteiligung der beiden vergleichsweise kleinen Ortsteile sollte auch die Bevölkerung aufstehen, forderte Brombeiß. Klar sollte werden: „Wir sind hier nicht außerhalb Lindaus, wir gehören dazu“. Als derzeit einziges Mitglied des Stadtrates mit Wohnsitz in Oberreitnau erhofft sich Brombeiß politischen Nachwuchs, der die Interesse künftig in dem Gremium vertritt. Denn er wolle, nach dann 36 Jahren, 2026 nicht wieder antreten. Schon heute sollten sich die Vereine Gedanken machen, wen sie in einer der politischen Gruppierungen („wir haben ja genug“) ins Rennen schicken. Wichtig sei, dass geeignete Kandidaten gefunden werden, die in der gesamten Stadt bekannt sind und folglich Stimmen holen.

Ein großes Thema bleibt die Kinderbetreuung. Umbau und Erweiterung des Kindergartens sollen im Frühjahr abgeschlossen sein. Dann kehren die Kinder wieder in ihr angestammtes Gebäude zurück - und mache andere Räume frei. Denn aktuell sind sie unter anderem im Liberatushaus, im Freizeitzentrum und im Pfarrheim Unterreitnau untergebracht. Das ist aus Sicht von Brombeiß positiv - ebenso wie das Signal, dass sich rund um den Pausenhof der Grundschule etwas tun könnte. Er habe schon „seit Jahren angemahnt, dass die Stadt Geld in die Hand nehmen muss“. Der Verzicht der anderen Lindauer Schulen zugunsten von Oberreitnau ist aus seiner Sicht eine tolle Geste, doch reichte der städtische Etat dennoch nicht. Nun seien verschiedene Vereine bereit, sich einzubringen. „Jetzt muss man es endlich angehen“, forderte Brombeiß. Denn: „Es ist teilweise gefährlich, den Hof zu nutzen“.

Ein länger anhaltendes Thema ist auch der Radweg zwischen Oberreitnau und Schönau. Im Vorjahr zeigte sich Brombeiß davon überzeugt, dass 2023 der Lückenschluss gelingt. Das hat nicht geklappt, obgleich der Stadtrat schon 2014 die Fertigstellung beschlossen hat und die Gelder im Haushalt bereitstehen und Fördergelder vom Freistaat zugesagt sind. Nun seien es Probleme mit der Bahn, die den Bau behindern. Denn die Trasse führt unter der Bahnlinie hindurch. Versprechen wolle er deshalb nichts mehr, sagte Brombeiß. Aber er hoffe nun 2024 auf die Fertigstellung.

Neben Brombeiß und Annette Schäfler gehörte auch Pfarrer Darius Niklewicz in diesem Jahr zur Gruppe jener, die zum Neujahrsempfang ins Liberatushaus die Vertreter von Vereinen und Kirchen einluden. Der Geistliche nutzte den Abend, um einerseits für ein friedliches Miteinander und eine verstärkte Zusammenarbeit von Kirche und Kommune zu werben. Vor allem einen Appell verband er damit: „Wir sollten gemeinsam an einer Welt arbeiten, in der Frieden und Respekt für die Vielfalt selbstverständlich sind“. Die Zukunft dürfe „nicht den Radikalen überlassen werden“. Es sei „bedauerlich, dass sich Menschen auf billige Parolen einlassen“. Und mit Blick auf die katholische Kirche sagte Niklewicz, dass deren Zukunft „nicht in den Händen von Papst und Bischöfen liegt, sondern in den Händen eines jeden einzelnen Getauften“. Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz seien wichtig, um das „Wir“ in der Kirche zu fördern.

## BILDER ##

Bild 1 ###

Bild 2 ###

Bild 3 ###

Bild 4 ###