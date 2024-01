Attraktive Förderung für Landwirte

Landwirte leisten einen wichtigen Beitrag für den Erhalt von Kulturlandschaft und von Artenvielfalt. Ab Montag, 15. Januar, können heimische Landwirte bei der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Lindau Anträge auf Förderung nach dem bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm stellen.

Im Landkreis Lindau werden 1146 Hektar wertvoller Naturflächen im Vertragsnaturschutzprogramm von über 360 Landwirtinnen und Landwirten bewirtschaftet. „Das bayerische Vertragsnaturschutzprogramm ist ein wichtiges Instrument des kooperativen Naturschutzes in Bayern und in unserem Landkreis. Unsere Landwirtinnen und Landwirte erhalten einen Ausgleich für ihre wertvolle Arbeit, die Bewirtschaftung und Pflege unserer Kulturlandschaft und den Erhalt wertvoller Lebensräume“, so Landrat Elmar Stegmann.

Im Westallgäu und am Bodensee sind vor allem Streuwiesen und Weiden in steilen Hanglagen oder auf nassen Flächen Teil des Vertragsnaturschutzprogramms. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Streuobst. Mit dem Vertragsnaturschutzprogramm soll der bayerische Streuobstpakt flächendeckend umgesetzt werden. Gefördert wird der Erhalt von Streuobstbäumen mit zwölf Euro je Baum. Die Mahd mit dem Motormäher einer Streuwiese ab 1. August samt Abräumen des Mahdgutes wird mit bis zu 900 Euro je Hektar gefördert. Für die extensive Beweidung und den Verzicht auf Dünger werden mindestens 440 Euro je Hektar als Anerkennung ausgezahlt. Aus einem Baukastensystem können Landwirtinnen und Landwirte so Hauptmaßnahmen und Nebenmaßnahmen wählen. Die Höhe der Fördersumme ist dabei abhängig von den Erschwernissen auf der Fläche und den eingesetzten Maschinen.

Profitieren sollen vom Vertragsnaturschutzprogramm Landwirtinnen und Landwirte, aber insbesondere natürlich die Natur. Zahlreiche Streuwiesen als Sammelpunkt von Artenvielfalt können so erhalten werden. Streuwiesen wachsen nur auf nassen und ungedüngten Böden. Sie werden einmal im Herbst gemäht. Das entstehende Mahdgut ist nicht als Futter für Kühe geeignet und wird traditionell als Einstreu für den Stall verwendet. Aus dieser Nutzung leitet sich der Name der Streuwiese ab.

