Asklepios Klinik Lindau lädt zu Vortrag ein

Viele Menschen leiden unter dem sogenannten „Hallux valgus“. Dabei handelt es sich um eine Fehlstellung des großen Zehs. Dieser neigt sich immer stärker in Richtung der anderen Zehen, wodurch der Ballen am Fußrand hervortritt und sich wölbt.

In seinem Vortrag „Korrekturoperation beim Hallux valgus ohne Schmerzsyndrom sinnvoll oder gar notwendig?“ klärt Dieter Sonntag, Oberarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in der Asklepios Klinik Lindau, darüber auf, was bei einer solchen Fehlstellung getan werden sollte.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 12. März um 19 Uhr im Veranstaltungsraum der Asklepios Klinik Lindau statt. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an den Vortrag sind die Zuhörer dazu eingeladen, ihre Fragen an den Dozenten zu richten.

