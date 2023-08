Das Telefon der Lindauer Asklepios Klinik funktioniert nicht. Das teilte die Klinik am Donnerstagnachmittag mit.

Die Klinik sei aufgrund von technischen Störungen aktuell telefonisch im Festnetz und per Fax nicht erreichbar, heißt es in der Mitteilung. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung.“

In der Zwischenzeit sei das Krankenhaus unter der E–Mail–Adresse [email protected] oder über eine eingerichtete Mobilfunkummer unter 0170 98 94 188 zu erreichen.