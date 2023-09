Anwalt referiert über Geschäftsordnung für Vereine

Die Servicestelle für Vereine im Landkreis Lindau lädt ein zum nächsten Seminarangebot. Diesmal geht es laut Pressemitteilung um das Thema Geschäftsordnung für Vereine. Das Seminar findet am Dienstag, 26. September, von 18.30 Uhr bis etwa 21 Uhr im Kurhaus in Scheidegg, Am Hammerweiher 1, statt. Referent ist Rechtsanwalt Thomas Färber aus Buchloe.

Er gilt als kompetenter Ansprechpartner auf dem Rechtsgebiet des Vereins– und Verbandsrechts mit einem interessensschwerpunkt für Vereins– und Verbandsordnungen. Das Seminar ist für ehrenamtlich tätige Vereine mit Sitz im Landkreis kostenlos. Als Ergänzung zur Vereinssatzung ist es hilfreich, Regelungen für die Arbeit des Vorstandes oder zu den Finanzen des Vereins in einer separaten Geschäftsordnung festzulegen. Der große Vorteil einer solchen Vereinsordnung besteht darin, dass eine Geschäftsordnung keinen Satzungsrang genießt und daher mit einfacheren Mehrheiten durch die Mitgliederversammlung sowie gegebenenfalls sogar durch den Vorstand erlassen und geändert werden kann, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Geschäftsordnung dient in erster Linie als Arbeitsgrundlage für den Vorstand. Aber auch viele andere Dinge wie zum Beispiel Ehrungen oder der Ablauf von Vorstandssitzungen können hier geregelt werden. Sie vermittelt somit allen Beteiligten Sicherheit und Klarheit bei der Erfüllung der Vereinsaufgaben.

Thomas Färber informiert in diesem Seminar über den Unterschied zwischen einer Vereinssatzung und einer Geschäftsordnung. Er erläutert die Voraussetzungen für eine Geschäftsordnung und geht auf den Unterschied zwischen gemeinnützigen und nichtgemeinnützigen Vereinen ein. Anhand von Beispielen aus seiner praktischen Tätigkeit als Rechtsanwalt für Vereinsrecht zeigt er auf, was bei einer Geschäftsordnung schieflaufen und wie dies verhindert werden kann. Die Teilnehmer erhalten außerdem Mustervorlagen für eine Geschäfts– und Finanzordnung. Fragen der Teilnehmer werden gerne beantwortet.

Anmeldung