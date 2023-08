Ansturm auf Turnier des RDC Bullterrier Lindau

Im Zeichen des Dartsports und der Vereinsverbundenheit hat der RDC Bullterrier Lindau seinen 27. Geburtstag mit dem hochkarätigen „Bodenseecup23“ gefeiert. Das Turnier am Samstag, 12. August, bot nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch besondere Ehrungen und herzliche Dankesbekundungen.

Ein bedeutender Moment des Jubiläums war die Ehrung der Gründungsmitglieder Thomas Stauder, Michael Krüger, Nicole Hagen und Robert Rimmele. Diese vier Persönlichkeiten haben den Verein vor 27 Jahren ins Leben gerufen und somit gleichzeitig den Grundstein für die laut Clubmitteilung „erfolgreiche Geschichte“ des RDC Bullterrier Lindau e.V gelegt.

„Der Erfolg eines Vereins liegt nicht nur in seinen Gründungswurzeln, sondern auch im Zusammenhalt seiner Mitglieder. An dieser Stelle wurde der engagierte Einsatz von 27 Vereinsmitgliedern hervorgehoben, die den Turniertag tatkräftig unterstützten“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. „Ein weiterer großer Dank ging an die freiwilligen Helfer, die durch ihr Engagement dazu beitrugen, dass der ,Bodenseecup23’ reibungslos ablief.“

Pietreczko und Schug siegen

Das Turnier selbst präsentierte sich in beeindruckender Vielfalt. Mit insgesamt 224 Teilnehmern im offenen Einzelwettbewerb zeigte sich die Dart–Community von ihrer besten Seite. Ricardo Pietreczko, dem 2022 der Schritt zum Profi gelang, sicherte sich dabei den ersten Platz im offenen Einzel. In der Damen–Kategorie mit 32 Teilnehmerinnen errang Daniela Schug den Sieg. Auch die Doppel–Konkurrenz mit 61 Teams war hart umkämpft, hier triumphierten Michael Unterbuchner und Tim Scholz.

„Trotz des großen Besucheransturms zeichnete sich das Turnier durch eine ruhige und entspannte Atmosphäre aus“, so der RDC Bullterrier Lindau, der im Nachgang an die Veranstaltung von einer hervorragenden Organisation und einer harmonischen Stimmung sprach. Ein weiteres Element des Erfolges waren die großzügigen Sponsoren, die den „Bodenseecup23“ unterstützten.

„Das 27. Jubiläum des RDC Bullterrier Lindau e.V und der „Bodenseecup23“-Turniertag sind somit nicht nur ein Beweis für die Leidenschaft der Dart–Gemeinschaft, sondern auch eine Hommage an diejenigen, die den Verein ins Leben gerufen haben und an die vielen Helfer und Unterstützer, die den Verein zu dem gemacht haben, was er heute ist“, heißt es abschließend in der Mitteilung des Lindauer Dartclubs.