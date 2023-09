Anna Hierhammer feiert im Hospital ihren 100. Geburtstag

Der Blumenstrauß hat ihr schon gefallen, den sie zu ihrem 100. Geburtstag von der Oberbürgermeisterin Claudia Alfons bekommen sollte, aber behalten wollte Anna Hierhammer ihn eigentlich nicht. „Schön wieder mitnehmen“, meinte sie ganz direkt.

Vielleicht aber hatte der Strauß mehr imponiert, den Rainer Hartmann von der Sparkasse mitgebracht hatte. Zum einen, weil er größer war, zum andern, weil der Überbringer in ihren Augen ein fescher junger Mann war. Der hätte auch mit auf’s Zimmer gedurft, natürlich nur zum Blumen hochtragen.

Seit Februar dieses Jahres lebt die gebürtige Huttenwangerin nun im Hospital zum Heiligen Geist, bis dahin versorgte sie sich alleine in ihrer Wohnung in der Heyderstraße. Nach Lindau hatte sie dereinst die Liebe entführt, nach der Hochzeit kam sie hierher an den See. Bei der Sparkasse sorgte sie dafür, dass alles sauber blieb, ihr Mann war in derselben Bank Hausmeister. Daher auch der Hartmannsche Geburtstagsbesuch.

Vor 20 Jahren allerdings ist ihr Mann bereits verstorben, zwei Jahre, nachdem der gemeinsame Sohn ebenfalls verstorben war. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase hat sich die Anna aber in ihr neues Zuhause eingewöhnt und weiß das auch zu genießen. Hier hat sie ihre Ruhe, die sie als sehr angenehm empfindet, der große Bahnhof zu Ehren ihres Geburtstages stresst die alte Dame doch eher. Begann der Tag doch gleich mit einem Ständchen und dann ständig Besucher, darunter auch zwei Nichten. Kein Wunder, dass sie bald verlauten lässt: „Schön, dass ihr alle gekommen seid und schön, dass ihr alle wieder geht“. Bis auf den „Lausbub“ natürlich, den Rainer Hartmann, der ja noch mit hoch ins Zimmer durfte.