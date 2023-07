Rauchentwicklung im dritten Obergeschoss eines der neuen GWG-Häuser in der Münchhofstraße in Lindau haben am Sonntagabend gegen 22 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Mit vier Fahrzeugen, darunter der Drehleiterwagen, rückten 18 Mann der Lindauer Hauptwache an.

Die Erkundung ergab, dass in einer der Wohnungen im dritten Obergeschoss Speisen auf dem Herd angebrannt waren. Die Bewohnerin war offenbar bei Nachbarn untergekommen und wurde vom Roten Kreuz wegen einer möglichen Rauchvergiftung untersucht und versorgt. Die Feuerwehr entsorgte die angebrannten Töpfe und entlüftete das Gebäude. Die Drehleiter kam nicht zum Einsatz.