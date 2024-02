Andy Borg lässt Lindaus Inselhalle samt Foyer erbeben

Was für ein Auflauf an diesem Freitagabend: Vor der Inselhalle stand unübersehbar der riesige Andy Borg Tourlaster, und aus allen Richtungen strömten Menschen in die Inselhalle, die dann auch schnell voll mit aufgeregten Besuchern war. Pünktlich um 19 Uhr startete Borg bereits launig mit den ersten Takten der „Schlagerspaß“-Titelmelodie, und das Publikum sang begeistert „beim Andy, beim Andy“ mit.

Hier hatten ganz offensichtlich sehr viele Menschen richtig viel Lust auf einen stimmungsvollen Abend. Andreas Meyer, wie Andy Borg mit bürgerlichem Namen heißt, kündigte die „erfolgreichste Tour des Jahres“ an. Er erklärte auch das Showkonzept. Anders als bei anderen Bands bringt er nicht eine Vorgruppe mit, um den Abend zu füllen, sondern damit „jeder das Publikum genießen kann“. Seit einem Jahr unterwegs wechseln diese Showpartner immer wieder.

Borg auf der Weihnachtsbaumplantage

Die Paldauer, von Borg als „die sympathischste Gruppe aus meinem Heimatland Österreich“ bezeichnet, waren an diesem Abend in Lindau erst zum zweiten Mal dabei und wurden Andy Borg damit schnell zum Verhängnis. Gab es beim ersten Mal, als er gegen einen der Mikrofonständer rannte, noch einen verhalten bestürzten Aufschrei aus dem Publikum, so wurde jeder weitere unfreiwillige Kontakt mit den zahlreichen Mikrofonständern vom Publikum mit zunehmender Begeisterung aufgenommen.

Borg selbst nahm es ebenso mit Humor, wenn er, der niemals stillstand, wieder einmal mit dem Kopf gegen einen der Ständer stieß. „Ich bin erst seit gestern mit den Paldauern unterwegs, die Mikros stehen hier wie auf einer Weihnachtsbaumplantage.“ Sprach’s und kollidierte mit dem nächsten Ständer.

Schlager und Spaß in Hülle und Fülle – das ist in der Inselhalle geboten, wenn Andy Borg mit den Paldauern aufkreuzt. (Foto: Maja Beck )

Zur Einstimmung des Publikums sang der Entertainer „Als sie noch Anna hieß“ für sein Publikum, das wahrlich nicht aufgeheizt werden musste und begierig war auf Schlager und Spaß. Dann machte er die Bühne frei für die sechs Bandmitglieder der Paldauer: Franz Griesbacher, Erwin Pfundner, Didi Ganshofer, Renato Wohllaib, Tony Hofer und Harry Muster.

Keine Vorgruppe, sondern ein eigener Hauptact

Jeder kennt diese Konzerte, bei denen eine Vorgruppe verhalten aufgenommen wird, der Auftritt nur mehr ein Warten auf den Hauptakteur ist und die Zuschauer ohnehin erst warmwerden müssen. Bei den Paldauern, die ja auch nicht als Vorgruppe angetreten waren, war die Stimmung vom ersten Takt an bei 100 Prozent. Bei „3000 Jahre“ gingen die Hände in die Höhe, das Publikum sprang auf, sang mit, hatte Spaß und feierte die Musiker, als gäbe es kein Morgen. Natürlich fanden diese auch lobende Worte für Andy Borg. „Andy ist für alle da, nicht nur für die ganz Großen.“

Aber ehrlich, so wie die Paldauer an diesem Abend gefeiert wurden, hätte es niemand größeren gebraucht. Seit fast 50 Jahren sind die Musiker dabei mit fast 500 eigenen Hits im Gepäck. Und so war es kein Wunder, dass hier ein Hit den nächsten jagte. Ob Harry Muster an der fantastischen Piccolo-Bachtrompete, „Das Feuer von Rhodos“ oder „Düsseldorfer Girl“ - die Party war in vollem Gange.

Was an „Nüziders“ so lustig ist...

Im Foyer der Inselhalle waren Boxen aufgestellt, um sich Titel zu wünschen. Während des Auftritts der Paldauer erschien Borg mit einigen dieser Zettel und las Teile vor, was an sich schon einen eigenen Programmpunkt wert gewesen wäre. Allein die leicht betrunken anmutende Aussprache des Ortes „Nüziders“ brachte die Zuschauer zum Kreischen vor Freude.

Resultat daraus war Udo Jürgens „Griechischer Wein“ als Duett von Andy Borg mit den Paldauern, wenig überraschend ein Stimmungsgarant. Vor der Pause übernahm Borg nochmals das Programm und entließ damit die Gäste in eine Pause, in der die Musiker geduldigst Autogramme gaben.

Qualitäten inklusive Improvisations-Theater

Nach der Pause übernahm Borg für mehr als eine Stunde die Bühne und bewies seine hervorragenden Entertainer-Qualitäten. Teilweise mutete der Auftritt fast wie ein Improvisations-Theater an, die Aussagen Borgs wirkten nie einstudiert, immer echt, und der vollmundig angekündigte Untertitel der Konzertreihe „Schlager und Spaß“ machte seinem Namen alle Ehre, hier blieb kein Auge trocken.

Live-Gesang versus Musik aus der Dose

Spontane Textänderungen in seinen Liedern gab es dabei ebenso, wie spontane Abbrüche des Liedes „Cara Mia“, als er zeigen wollte, was „Musik aus der Dose in Verbindung mit Live-Gesang“ bedeutete. Und ja, live war Borg wahrlich. Live und unterhaltsam bis zum letzten Takt. Nicht ganz unschuldig daran war sicherlich auch das „vielseitig verwendbare Publikum“. Dies schien auch Borg sichtlich Spaß gemacht zu haben, denn nach einem lobenden „Das Publikum hat mir aus der Hand gefressen“ gab es noch ein stimmungsvolles „Adios Amor“, bevor die Zuschauer mit einem letzten gemeinsamen Lied mit den Paldauern bestens unterhalten nach Hause entlassen wurden.