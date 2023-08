Insekten

Ameisen, überall Ameisen: Was es mit diesem Phänomen auf sich hat

Kreis Lindau / Lesedauer: 4 min

Ameisen laufen über das Blatt eines Johannisbeerstrauchs. Viele Menschen beobachten eine Zunahme der Insekten. (Foto: Jochen Lübke/dpa )

Auf der Terrasse, im Blumen– und im Gemüsebeet, in der Wiese — selbst auf Flachdächern siedeln sich emsige Völker an. Was Gartenfachberater Bernd Brunner dazu sagt.

Veröffentlicht: 16.08.2023, 04:55 Von: Schwäbische.de