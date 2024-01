Am Ende wird es richtig bitter

Das Voting vor dem Spiel sprach für die EV Lindau Islanders. 24 der 40 Teilnehmer tippten bei SpradeTV auf einen Sieg der Inselstädter, die am Freitagabend wieder Vincenz Mayer dabei hatten. Aber nach zwei ausgeglichenen Dritteln wurde es am Ende richtig bitter: Vor 1522 Zuschauern in der Hacker-Pschorr Arena unterlagen Lindauer in der Eishockey-Oberliga Süd bei den Tölzer Löwen mit 1:5 (1:2, 0:0, 0:3). „Das war ein gutes Oberligaspiel“, meinte EVL-Trainer John Sicinski. Er haderte mit der Chancenverwertung. „Wenn man ein Tor schießt, ist es zu wenig. Uns hat die Effektivität gefehlt“, sagte der Lindauer Coach. Sein Gegenüber, Axel Kammerer, hätte sich in einem lange umkämpften Spiel bei einem Torschussverhältnis von 41 zu 22 ebenfalls noch mehr eigene Tore gewünscht - das war aber nur ein kleiner Kritikpunkt. Kammerer freute sich den Zuschauern ein „attraktives Spiel“ geboten zu haben und im dritten Drittel „ehrliche, so gewollte Treffer“ erzielt zu haben.

Kammerer bleibt noch etwas länger Trainer der Tölzer Löwen. Er hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert. „Der EC Bad Tölz ist mein Heimatverein. Natürlich ist es etwas Besonderes, hier zu arbeiten. Hier wird Tradition vorgelebt und unsere Aufgabe ist es, unseren Nachwuchs Schritt für Schritt in die erste Mannschaft einzubinden“, sagte Kammerer am Dienstag beim Fan-Stammtisch der Löwen.

Nach der Foster-Entlassung geht es bei Bad Tölz bergauf

Unter der Regie des 59-Jährigen ist Bad Tölz an die Konkurrenz im Tabellenmittelfeld herangerückt und eroberte zuletzt den ersten Pre-Play-off-Platz in der Oberliga Süd. Er übernahm das Team im Oktober für Ryan Foster, der nach einem schlechten Saisonstart entlassen wurde. Lindau stand vor dem Wochenende fünf Punkte vor Bad Tölz - es war die große Chance für die Gastgeber, den Rückstand auf nur zwei Zähler zu verkürzen. Die Islanders dagegen dürfen aufgrund des Insolvenzantrags der Bayreuth Tigers sogar noch auf die Play-offs schielen.

Entsprechend motiviert gingen die Akteure von Beginn an zu Werke. Beide Teams spielten mit offenem Visier, die Goalies Enrico Salvarani (Bad Tölz) und Dieter Geidl (Lindau) standen am Freitagabend häufig im Blickpunkt. Die ersten Schüsse der Partie feuerten die Lindauer ab, die erste Großchance hatten aber die Gastgeber. Geidl war zuerst gegen Topi Piipponen zur Stelle und hielt dann auch den zweiten Versuch von Steven Deeg (5.). Kurz danach gab es eine kleine Spielunterbrechung. Es musste nachgebohrt werden, um ein Torproblem zu beheben. Im Anschluss platzierte der Lindauer Marc Hofmann den Puck aus aussichtsreicher Position neben dem Kasten (7.). Wenige Sekunden später bewegte sich etwas auf der Anzeigetafel: Piipponen beförderte den Puck etwas glücklich über die Linie (8.). Beim 1:0 beließen es die Gastgeber nicht, sie nutzten die erste Überzahlsituation aus. Während Christian Obu seine Strafe wegen Beinstellens absaß, vollendete Martins Karsums einen gelungenen Spielzug mit einem wuchtigen Schuss zum 2:0 (12.). Wieder musste Lindau auswärts einem größeren Rückstand hinterherlaufen - das passierte den Inselstädtern in den vergangenen Wochen immer wieder. Die Reaktion darauf war aber erneut gut. Damian Schneider bewies eine gute Übersicht, Corvin Wucher hatte Platz und blieb eiskalt (13.).

1:2 nur noch, Lindau war wieder dran. Im zweiten Drittel gab es auch Ausgleichschancen, unter anderem traf Walker Sommer das Lattenkreuz (34.). Allerdings durften sich die Gäste auch mehrfach bei Geidl bedanken, dass sie in diesen 20 Minuten ohne weiteres Gegentor geblieben sind. Oliver Noack scheiterte zudem an der Latte. Trotz vieler Gelegenheiten auf beiden Seiten endete der zweite Abschnitt torlos.

Entscheidung innerhalb von drei Minuten

Vor dem Schlussdrittel verkündeten die Gastgeber eine Neuigkeit. Der 17-jährige Ismailcan Sahanoglu hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert. In der Hacker-Pschorr Arena war Applaus zu vernehmen, und die Stimmung verbesserte sich noch weiter. Die Tölzer Löwen sorgten nun für klare Verhältnisse. Marc Schmidpeter (48.), Karsums (50.) und Mateu Späth Mariscal (51.) entschieden innerhalb von nur drei Minuten die Partie. Besonders bitter war der vierte Gegentreffer aus Lindauer Sicht. Die Unparteiischen um Hauptschiedsrichter Patrick Altmann verhängten eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Unsportlichkeit von der Spielerbank der Islanders. „Meine Spieler müssen die Emotionen im Griff haben. Teilweise war das übertrieben“, kritisierte Sicinski. Dennoch hätte es diese Unterzahlsituation aus seiner Sicht nie geben dürfen, da ein Akteur der Gastgeber den Puck in unerlaubter Form mit der Hand gespielt habe. „Das war spielentscheidend. Statt Überzahl kriegen wir Unterzahl und die schießen das 4:1“, ärgerte sich der Lindauer Trainer. Karsums hieß der Nutznießer und am Ende feierten die Gastgeber nach dem 6:2 im Dezember auch im zweiten Heimspiel gegen Lindau einen klaren Erfolg. Für die Tölzer Löwen war es der siebte Heimsieg in Serie.

Die Islanders haben am Sonntag spielfrei, bevor sie am Dienstag um 19.30 Uhr den Tabellenelften EV Füssen in der heimischen BPM-Arena erwarten. Laut Sicinski möchte Lindau loslegen wie die Feuerwehr und den Frischevorteil zu seinen eigenen Gunsten nutzen. Die Tölzer Löwen sind am Sonntag um 16 Uhr beim Tabellenführer Blue Devils Weiden zu Gast.

Eishockey-Oberliga Süd, 37. Spieltag: Tölzer Löwen – EV Lindau Islanders 5:1 (2:1, 0:0, 3:0). – Tore: 1:0 (07:25) Topi Piipponen (Deeg, Hörmann), 2:0 (11:06 ÜZ) Martins Karsums (Piipponen, Pretnar), 2:1 (12:25) Corvin Wucher (Schneider, Grünholz), 3:1 (47:33) Marc Schmidpeter (Hörmann, Spöttel), 4:1 (49:08 ÜZ) Martins Karsums (Fischhaber, Späth Mariscal), 5:1 (50:46) Mateu Späth Mariscal (Schlager, Edfelder) – Strafen: Bad Tölz 6 Minuten, Lindau 12 Minuten – Zuschauer: 1522.