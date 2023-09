Am Dienstag geht’s wieder los

Die schönste Zeit im Jahr ist vorbei — jetzt geht wieder der Unterricht los. Für die Grundschulen und Mittelschulen in der Stadt Lindau beginnt im neuen Schuljahr der Unterricht am Dienstag, 12. September, um 8 Uhr.

Ausnahmen sind die Grundschule Lindau–Oberreitnau, Unterrichtsbeginn: 7.35 Uhr, die Grundschule Lindau–Reutin, Unterrichtsbeginn: 7.55 Uhr, in der Außenstelle Zech beginnt der Unterricht um 8 Uhr.

Die Schulanfänger versammeln sich in den für sie zuständigen Grundschulen zu folgenden Zeiten: Grundschule Lindau–Oberreitnau, Beginn: 9 Uhr; Grundschule Lindau–Reutin, Beginn: 9 Uhr; Außenstelle Zech, Beginn: 10 Uhr, Freiwilliger ökumenischer Gottesdienst in St. Verena Beginn: 8.15 Uhr; Grundschule Lindau–Aeschach Beginn: 10 Uhr; Freiwilliger ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Christuskirche, Anhegger Straße, Beginn: 9 Uhr; Grundschule Lindau–Insel, Beginn: 10 Uhr, Freiwilliger Gottesdienst mit Segnung, St. Stephan Beginn: 9.20 Uhr; Grundschule Lindau–Hoyren in der Turnhalle, Beginn Klasse 1a & 1b: 9 Uhr, Beginn Klasse 1c & 1d 10 Uhr