Altmeister mit Ex-Bundestrainer Cortina zu Gast in Lindau

Zum Abschluss der englischen Woche für die EV Lindau Islanders kommt mit dem SC Riessersee eine Mannschaft mit einem klangvollen Namen in die BPM-Arena. Zwischen 1927 und 1981 gewann der Sportverein aus Garmisch-Partenkirchen zehnmal die deutsche Meisterschaft im Eishockey. Mit Pat Cortina, der einst vom damaligen DEL-Vizemeister Grizzlys Wolfsburg verpflichtet worden war, steht zudem ein ehemaliger deutscher Bundestrainer am Rande der Bande. All das erwartet die Lindauer Fans und Zuschauer am Sonntag ab 18 Uhr beim Gastspiel des SCR in der BPM-Arena. Das Spiel kann wie gewohnt auch im kostenpflichtigen Livestream via SpradeTV verfolgt werden.

Der renommierte Gegner und die jüngsten Darbietungen der Lindauer verdienen sicherlich eine angemessene Zuschauerresonanz im Eichwald. Die Islanders wollen ihre starke Form der vergangenen Wochen weiter konservieren und wie schon gegen andere Topteams zu Hause mit breiter Brust auftreten ‐ unter anderem besiegte der EVL den Deggendorfer SC. Mit den Oberbayern hat Lindau aus dem ersten Spiel Ende Oktober noch eine Rechnung offen. Dort erwischten die Islanders einen rabenschwarzen Tag und mussten sich sang- und klanglos mit 0:5 geschlagen geben.

Die Tschechen sind in Torlaune

Die Revanche wird aber sicherlich kein Spaziergang, denn mit Andreas Mechel hat Riessersee einen starken Goalie an die Seite von Ex-Lindauer Michael Boehm geholt. In der Offensive sind die beiden Tschechen Lubor Dibelka und Robin Soudek schon wieder in Torlaune. Die Defensive der Lindauer wird ordentlich Druck bekommen und muss hier vom ersten Bully an hellwach sein, um das Duo nicht in Spiellaune kommen zu lassen. Mit den Zuschauern und Fans, welche laut EVL-Angaben in dieser Saison so zahlreich und lautstark von den Rängen unterstützen, wollen die Lindauer aber dennoch die Punkte am Bodensee behalten.