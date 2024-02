Lindau

Altkleidercontainer aufgebrochen

Lindau / Lesedauer: 1 min

Beamte der Lindauer Polizeiinspektion haben am Dienstag gegen 14. 30 Uhr zwei Frauen und einen Mann dabei erwischt, wie sie zwischen Kleidersäcken an einem geöffneten Altkleidercontainer in der Münchhofstraße herumwühlten.