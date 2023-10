Mit ihrem Dorfbrunnen verbinden jene, die schon länger im Ortsteil Rickenbach leben, viele Erinnerungen. Doch nun ist geplant, ihn zu versetzen: Er soll auf den neuen Dorfplatz umziehen, den die Stadt Lindau im Bereich der Neubauten errichten will. Mit diesem Gedanken können sich etliche Rickenbacher nicht anfreunden. Das macht unter anderem ein Brief an Oberbürgermeisterin Claudia deutlich.

Der Lindauer Historiker Karl Schweizer stammt aus Rickenbach. Er kennt den Brunnen dort seit Kindesbeinen. In seinem privaten Archiv schlummert so manches Foto dieses alten Bauwerks.

Im Rahmen der derzeitigen Neubaumaßnahmen zwischen Rickenbacher Straße und Breite Straße soll dort auch eine Art Dorfplatz entstehen. In der Stadt ist deshalb die Idee entstanden, dass der Dorfbrunnen von Rickenbach dorthin verlegt werden soll.

„In Rickenbach selbst findet dies unter der alteingesessenen Bevölkerung aber nur wenig Zustimmung“, stellt Schweizer fest. Darauf hat der Lindauer Kulturpreisträger vor kurzem Oberbürgermeisterin Alfons in einem Brief aufmerksam gemacht.

Schon auf Skizze aus der Zeit um 1630

Schweizer schildert, dass die Geschichte des Rickenbacher Dorfbrunnens im Bereich seines derzeitigen Standortes weit zurückreiche. So sei er unter anderem in Archivunterlagen aus der Zeit um 1630 erwähnt.

Dazu gehöre eine sogenannte Luftbildplanskizze des Dorfes Rickenbach von 1628: Dort sei der Brunnen bereits eingezeichnet, und zwar für die ‐ nicht mehr vorhandene ‐ Lindauer Landtafel „Der hohen und niederen Gerichtsbarkeit der Reichsstadt Lindau“ des Johann Andreas Rauch von 1629.

Viele Rickenbacherinnen und Rickenbacher verbinden mit ihrem alten Dorfbrunnen in der bisherigen Form und am derzeitigen Platz viele Erinnerungen, schreibt Schweizer. Doch nicht nur deshalb sei es wichtig, ihn an seinem jetzigen Platz zu belassen.

Brunnen bremst auch schnelle Autos

Denn da schütze er jene, die dort auf den Stadtbus warten, auch ein wenig vor zu schnell vor zu schnell fahrenden Autos. Denn wer aus dem Parkplatz daneben komme, müsse sich durch die Lage des Brunnens etwas langsamer und vorsichtiger der Einfahrt in die Rickenbacher Straße nähern.

Doch Schweizer mahnt nicht nur vor dem geplanten Umzug des Brunnens. Für den neuen Dorfplatz im Rickenbacher Neubaugebiet schlägt er OB Alfons und der Stadt zudem eine Alternative vor.

Für neuen Dorfplatz Gedenkstein möglich

Danach könnte dort „der von mir und von Stadtrat Florian Nüberlin in Aussicht genommene zweite Lindauer Gedenkstein aufgestellt werden“, schreibt Schweizer. Der soll ‐ so die beiden Rickenbacher das Geld dafür zusammenbekommen ‐ an diejenigen Bauern unter anderem aus Rickenbach erinnern, welche sich am „Bauernkrieg“ von 1525 beteiligten.

Mit einem gewissen Augenzwinkern stellt Schweizer übrigens abschließend fest, dass es noch ein weiteres Argument fürs Verbleiben des alten Brunnens an seinem angestammten Platz gebe: Das erspare der „klammen Stadtkasse“ nämlich etwas Geld.