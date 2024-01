Die Stadt muss ihre undichten Kanäle erneuern. Zum einen wurden kaputte Rohre auf der Insel entdeckt. Zum anderen müssen in Rengersweiler die kompletten Regenwasserrohre ausgetauscht werden. Das wird teuer.

Beim Waschen, Kochen, Putzen oder Drücken auf die Toilettenspülung: Wir verbrauchen jede Menge Wasser am Tag. Im Schnitt sind es 125 Liter pro Einwohner, wie es in einem Video der GTL heißt. Das benutzte Wasser landet als Schmutzwasser im Abfluss. Von dort fließt es über Kanäle in der Kläranlage. Sind die Kanäle aber kaputt, ist das ein Problem.

So wie bei zwei Kanälen im Abwassersystem der Insel. Sie leiten das Schmutzwasser in Richtung Pumpwerk Seebrücke. Die etwa 60 Jahre alten Rohre, die unter der Hinteren Insel auf eineinhalb Kilometern verlegt sind, müssen repariert werden.

Das sei ein „dringliches Projekt“, heißt es in der Vorlage des jüngsten Werkausschusses. Sonst könnte das dreckige Wasser ins Grundwasser gelangen. Zum einen müsse der Bodensee geschützt werden - gleichzeitig aber auch verhindert werden, dass Wasser in die kaputten Rohre eindringt. Denn das würde für zu viel Wasser und damit zu Schaden in der Kläranlage führen.

Bis jetzt ist noch nichts passiert. Die undichten Kanäle haben keine Auswirkungen, schreibt die Sprecherin der Stadt Lindau, Bettina Wind. Es sei aber schon etwas Bodenseewasser wegen des Wasserdrucks durch kleine Risse in die Seekanäle infiltriert. Schmutzwasser sei noch keines in den See gekommen.

Aufwendiges Verfahren

Um die Kanäle zu erneuern, wird ein spezieller Schlauch in das Rohr gezogen und verhärtet, schreibt Wind. „Somit entsteht ein neues, in sich geschlossenes und dichtes Rohr im alten Rohr.“

Dieses Verfahren ist teuer. 900.000 Euro müssen dafür im Haushalt eingestellt werden. Der Werkausschuss hat der Sanierung bereits zugestimmt. Geplant sind die Bauarbeiten für das Frühjahr. Im Sommer soll alles fertig sein.

In Lindaus unterirdischen Welt muss einiges erneuert werden. Erst vor ein paar Monaten wurde das Pumpwerk an der Seebrücke saniert. In der Kläranlage mussten Anlagen, Rohre und vieles mehr erneuert werden. Auch Kanalsanierungen sind nötig, wie die Fachbereichsleiterin Abwasserwirtschaft Heike Burghard im Lindauer Stadtrat vor einigen Wochen erklärte.

Höhere Abwassergebühren

Unter anderem diese Sanierungen sind der Grund für höhere Abwassergebühren, die Lindauerinnen und Lindauer zahlen. Die Stadt hebt die Gebühren 2024 um mehr als 35 Prozent an.

Wie teuer Kanalsanierungen sind, zeigt auch ein anderes Projekt. In Rengersweiler muss die Stadt viel Geld in neue Regenwasserkanäle stecken. Im ganzen Ortskern sind die Kanäle laut Sitzungsvorlage bereits aus den 1950er-Jahren und „erfüllen nicht mehr die geforderte Funktion.“

Außerdem seien es Privatkanäle, für die sich keiner zuständig fühlte. Dadurch sei ein neuer Regenwasserkanal auf öffentlichem Grund „zwingend notwendig“. Nur so blieben Schmutz- und Regenwasserkanäle weiterhin voneinander getrennt.

Aber die Stadt zahlt nicht allein. Die Anwohner müssen sich an den Kosten beteiligen und etwas mehr als 4 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche zahlen. Das restliche Geld, nämlich 800.000 Euro, kommt aus dem Haushalt. Auch dem stimmte der Werksausschuss zu.