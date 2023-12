Auf den Bergen liegt Schnee. Der Himmel ist trüb und es windet. Der Bodensee ist kalt. Unter sieben Grad werde ich später erfahren. Noch bin ich trocken und kann mir nur vorstellen was kommt. Ungefähr 800 Meter und eine dreiviertel Stunde schwimmend im Wasser. Alles mit Nikolausmütze auf dem Kopf.

Als ich erfahre, dass es in Lindau ein traditionelles Nikolausschwimmen gibt, werde ich neugierig. Warum schwimmt man im Bodensee, wenn alle anderen auf der Hafenweihnacht ihren Glühwein genießen?

Der Leiter der Wasserwacht Thomas Freitag gibt mir darauf eine Antwort. Es gebe mehrere Gründe, warum sich 19 Wasserwachtler in die kalten Fluten stürzen. Neoprenanzüge, Handschuhe, Flossen, eben alles was man im Winter im See brauchen kann, werde so getestet.

Pitsch - Nass

Je enger der Anzug sitzt, desto wärmer hält er. Das erfahre ich bei meiner Ankunft im Vereinsheim in der Nähe des Segelhafens auf der Insel. Die Stimmung ist ausgelassen. In der Luft liegt Glühwein und eine leichte Anspannung.

Eine Mischung aus Aprés-Ski- und Ballermann-Hits dröhnt aus einer Box, die im Raum steht. Ich zwänge mich in einer Umkleide in mein geliehenes Material. Mein Neoprenanzug sei „nicht eng. Das heißt körperbetont“, ruft mir ein Wasserwächtler lachend zu.

Mit einem dreifachen „Pitsch - Nass!“ werden die Schwimmer verabschiedet. Einstieg ist beim Segelhafen direkt nebenan. Bevor ich mich ins kühle Nass werfe, bekomme ich noch eine „Wasserhalbe“ in die Hand. Ohne sie sei es schwieriger, meinen die Nikoläuse um mich herum. Ein kleiner Christbaum und eine Miniatur des Rettungsboots „Seewolf“ aus Styropor stehen bereit und werden zu Wasser getragen.

Der kälteste Moment

Dann wird es ernst. Es geht ins Wasser. Bei den ersten Schritten im winterlichen Bodensee sickert langsam Wasser ins Innere des Anzugs. Ich ziehe mir die Flossen an, nehme in die eine Hand die GoPro, in die Andere meine „Wasserhalbe“ und laufe rückwärts immer tiefer in den See. Dann lasse ich mich ins Wasser fallen.

Das Neopren gibt mir einen unglaublichen Auftrieb und wie eine Boje treibe ich an der Wasseroberfläche. Der Anzug schützt vor dem direkten Einströmen des Wassers. Dadurch dringt das Wasser zwar langsam aber konstant ein. Die Entscheidung ist wie beim Abziehen eines Pflasters: Langsam oder schnell? Ich entscheide mich für Letzteres und öffne einen Schlitz an meinem Hals. Das sieben Grad kalte Wasser strömt ein und ich spüre direkt, wie sich mein Herzschlag erhöht. Ich muss mich bewegen.

Vorbereitung für den Ernstfall

Auf kaltes Wasser im Winter muss man bei der Wasserwacht vorbereitet sein. Es kann jederzeit zu einem Unfall kommen, bei dem die Retter bei eisigen Temperaturen ins Wasser müssen. Deswegen diene das Nikolausschwimmen auch als Training, sagt Freitag.

Mit dem Training geht es dann aber erst so richtig los. Auf dem Rücken schwimmen wir langsam aus dem Segelhafen heraus und nehmen, von drei Booten der Wasserwacht begleitet, Kurs Richtung Hafenweihnacht. Durch die Bewegung erwärmt sich das Wasser im Anzug und bildet eine angenehme Schicht zwischen mir und den eisigen Temperaturen. Nur ein kleines Loch im Handschuh lässt immer wieder frisches, kaltes Wasser eindringen und erahnen, wie kalt der See wirklich ist.

Probleme beim Schwimmen

Meine „Wasserhalbe“ ist leer und mir wird eine Weitere aus dem „kleinen Seewolf“ angeboten, der sich als schwimmende Bar entpuppt. Dankend lehne ich ab, weil ich die Wärme von Innen nicht mehr brauche und froh bin, wenigstens eine Hand zum Schwimmen zu haben. Mir ist warm. Eine andere Sache macht mir mehr Probleme.

Bewaffnet mit GoPro und „Wasserhalbe“ geht es in den Bodensee. (Foto: Yvonne Roither )

Die untypische Bewegung des Flossenschlags strengt einen Muskel an, den man nur selten braucht. Direkt neben dem Schienbeinknochen beginnt es immer mehr zu brennen. Immer wieder fragt mich Katharina Merten neben mir, ob alles in Ordnung sei. Sie ist schon seit 21 Jahren bei der Wasserwacht und kann sich nicht an die Zeit vor dem Nikolausschwimmen erinnern. Im Gegensatz zu mir ist sie Profi.

Taktikwechsel

Ich muss meine Taktik ändern und versuche auf dem Bauch zu schwimmen, um meine Arme besser nutzen zu können. Durch den Auftrieb des Anzugs geht das aber nur mit dem Gesicht im Wasser. In dem Moment wird mir klar, wie kalt es eigentlich ist. Das Wasser brennt im Gesicht. Ich drehe mich wieder auf den Rücken.

Der klassische Frosch-Beinschlag ist die Lösung und sorgt für Entspannung im angestrengten Muskel. Als wir gerade am Römerbad vorbei schwimmen, kommt der richtige Seewolf um die Kurve. Als ich mich noch frage, warum das Boot so weit hinter uns ist, schwimmt mir der Grund entgegen. Es ist Paul Bieber. Einer der zwei Schwimmer, der die knapp 800 Meter ohne Neoprenanzug zurücklegt.

Das große Finale

Mir bleibt keine Zeit lange darüber nachzudenken, denn der Löwe und der Leuchtturm kommen immer näher. Hunderte Zuschauer winken uns zu, schreien und klatschen. Vor dem Hafen halten wir kurz inne. Wir warten noch auf die Nachzügler. Das ganze soll kein Wettrennen werden. Es geht um die Gemeinschaft. „Die Wasserwacht ist wie eine zweite Familie“, sagt mir Katharina Merten. Teambuilding: Ein weiterer Grund für das Nikolausschwimmen.

Das Brennen im Schienbein ist verflogen und mit Leichtigkeit passieren wir den Löwen zu unserer Rechten, während irgendjemand anfängt „Oh Tannenbaum“ zu singen. Der Applaus der Zuschauer trägt uns in den Hafen und verleitet uns sogar zu einer kleinen Extrarunde zum Mangturm. Kälte ist kein Problem. Nach einer dreiviertel Stunde im Wasser spürt man die Erschöpfung.

Verwirrte Blicke

Als ich aus dem See steige, spüre ich das warme Wasser in meinem Anzug. Ehe es unter die Dusche geht, sammeln wir uns auf der Bühne und werden von den Zuschauern empfangen. Unter warmem Applaus geht es dann zurück ins Vereinsheim, wo Gulasch und Glühwein auf uns wartet.

Auf dem Rückweg kann man am Blick mancher Menschen erkennen, wer das Nikolausschwimmen nicht mitbekommen hat. Zugegebenermaßen ist so eine Horde neoprenanzugtragender Nikoläuse nicht wirklich das Bild, das man auf einem Weihnachtsmarkt erwartet.