Allgäus beste Ski-Junioren treffen sich in Hochhäderich

Allgäus stärkste Skifahrer der Schülerklassen U14/U16 trafen sich am Wochenende zu alpinen Rennen der Lena-Weiss-Serie. Der Riesenslalom am Samstag musste aufgrund des schlechten Wetters abgesagt werden. Das Regionalteam Westallgäu war dann am Sonntag Gastgeber der Veranstaltung des Allgäuer Skiverbandes. Die Trainer Herbert Hörburger (Regionalteam Westallgäu) und Fabian Brambrink (Regionalteam Ostallgäu) steckten zwei flüssige Durchgänge mit 45 und 49 Slalomtoren.

Den Tagessieg mit der schnellsten Gesamtzeit des Wettbewerbs fuhr Johann Hechelmann vom SCB Lindau in der Klasse U16 ein. Nach zwei Bestzeiten ging der Sieg in der Klasse U14 an Johannes Waltner (SC Steibis-Aach).

Hechelmann auch in der Gesamtwertung weit vorn

16 Athleten vertraten das Regionalteam Westallgäu bei der alpinen Rennserie. Zehn Athleten erreichten das Ziel, sieben davon fuhren unter die besten zehn der Lena-Weiss-Wertung. Gute Platzierungen mit jeweils fünften Plätzen erreichten Leni Straub (TSV Heimenkirch) im starken Startertfeld der U14 und Lea Bauer (SCB Lindau) in der Klasse U16. Mit Rang sieben (Lilly Straub, TSV Heimenkirch), Rang acht (Alessia Reck, SCB Lindau) und Rang zehn (Maxima Wießner, SCB Lindau) fuhren vier U16-Mädchen des Regionalteams Westallgäu in die Top-Ten-Wertung. Wertvolle Punkte für die Rennserienwertung erhielten auch Luca Mund (U16, ESV Lindau) und Leon Sandmaier (U14, SV Maierhöfen-Grünenbach) auf Platz zehn. In der stark besetzten U14 erreichte Anton Göttlicher (TSV Gestratz) Rang 13, sein Vereinskollege Jann Fink Rang 14 und Benno Ullrich (SC Scheidegg) Platz 16.

In der Gesamtwertung liegen aktuell Johannes Waltner auf Rang zwei (U14), Lea Bauer auf Platz zwei und Johann Hechelmann auf Rang drei (U16).