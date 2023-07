Allgäuer Werner Specht spielt im Zeughaus

Der Westallgäuer Maler, Poet und Liedermacher Werner Specht begeistert seit vielen Jahrzehnten mit feinen und hintergründigen Beobachtungen und bestem alemannischen Humor. Virtuos begleitet wird er dabei seit einiger Zeit von seiner fünfköpfigen Band Westwind. Am Samstag, 5. August, steht er um 20 Uhr zum wiederholten Male auf der Bühne des Lindauer Zeughauses.

„Er richtet einen musikalischen Spiegel auf unsere menschlichen Stärken und Schwächen. Kleine Alltäglichkeiten, verpackt in amüsante hintergründige Geschichten und unerwarteten Pointen ziehen sich durch sein Programm“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Karten zu 21 Euro, ermäßigt 18 Euro gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen (Lindaupark, Stadttheater, Tourist–Info) sowie unter www.zeughaus–lindau.de; Restkarten stehen an der Abendkasse zum Verkauf.