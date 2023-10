Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag und Bezirkstag gewählt. Was die Lindauerinnen und Lindauer bei der Wahl beachten müssen.

Am Sonntag startet in Lindau nicht nur der Dreiländermarathon. Es ist auch Wahltag. Doch während die Läufer einen langen Atem brauchen, gehen die 17.486 Frauen und Männer, die in Lindau wahlberechtigt sind, eher auf die Kurzstrecke: ein kurzer Spaziergang in den Wahlraum, der auf dem Stimmzettel verzeichnet ist ‐ und Kreuzchen machen. Aufregend ist es für die 1398 Lindauerinnen und Lindauer, die erstmals wählen dürfen.

In Lindau gibt es 20 Urnenbezirke und 14 Briefwahlbezirke. Viele Lindauer haben ihre Kreuzchen schon gesetzt. Laut Auskunft der Stadt nutzen bisher 5309 Menschen die Briefwahl. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2018 waren es 4268 Briefwähler, 2013 waren es 3856. Die Tendenz ist klar steigend.

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Bis alle Stimmen ausgezählt sind, werden die rund 300 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Lindau gut beschäftigt sein. „Es gestaltet sich als sehr schwierig, Personen für das Wahl-Ehrenamt zu gewinnen“, sagt Bettina Wund, Pressesprecherin der Stadt Lindau. Was die Situation bei dieser Landtagswahl zusätzlich erschwerte: Viele potentiellen Helferinnen und Helfer laufen entweder selbst beim Marathon mit oder übernehmen bei dem Sportereignis Aufgaben.

Der entscheidende Unterschied zur Bundestagswahl

Was müssen die Wählerinnen und Wähler bei der Landtagswahl beachten? Auf den ersten Blick ist es genau wie bei der Bundestagswahl: Auch bei der Landtagswahl in Bayern hat jede und jeder Wahlberechtigte zwei Stimmen, Erststimme und Zweitstimme. Es gibt aber einen ganz zentralen Unterschied ‐ und der ist für die künftige Zusammensetzung des Landtags von enormer Bedeutung: Zur Ermittlung der Sitzverteilung im Landesparlament werden alle Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt und in Mandate umgerechnet.

Die Anzahl der Gesamtstimmen entscheidet also darüber, welche Partei künftig wie viele Abgeordnete im Landtag hat. Das heißt: Die Erststimme ist für die Sitzverteilung genau gleich wichtig wie die Zweitstimme. Das ist der große Unterschied zur Bundestagswahl, wo allein die Zweitstimme für die Sitzverteilung ausschlaggebend ist.

Erst- und Zweitstimme

Mit der Erststimme wählt man eine Kandidatin oder einen Kandidaten in einem der insgesamt 91 Stimmkreise direkt. Sieger ist, wer dort jeweils die meisten Stimmen bekommt, die einfache Mehrheit reicht. Voraussetzung für einen Einzug der Stimmkreis-Gewinner und -Gewinnerinnen in den Landtag ist aber, dass deren Partei landesweit mindestens fünf Prozent aller gültigen Gesamtstimmen erhält.

Die Zweitstimme ist eine Listenstimme ‐ wobei die Parteien nicht landesweit mit einer Bayern-Liste antreten, sondern mit bis zu sieben selbstständigen Listen in den sieben bayerischen Regierungsbezirken (Wahlkreisen). Doch auch die Zweitstimme ist personenbezogen: Man kann damit einen Wahlkreis-Kandidaten einer Partei auswählen und ankreuzen, egal auf welchem Listenplatz dieser steht. Kreuzt man keinen einzelnen Kandidaten an, sondern allgemein eine Partei oder Wählergruppe, wird die Stimme nicht ungültig, sondern wird am Ende der betreffenden Partei bei der Sitzverteilung zugerechnet.

Insgesamt werden bei der Landtagswahl 91 Direkt- und 89 Listenmandate vergeben. Der Landtag kann aber am Ende auch mehr als 180 Mitglieder haben ‐ durch sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate: Wenn einer Partei mehr Direktmandate zufallen, als ihr nach dem Stimmenverhältnis eigentlich zustehen würden (Überhangmandate), so erhöht sich auch die Zahl der Mandate der anderen Parteien entsprechend dem tatsächlichen Stimmenverhältnis (Ausgleichsmandate).