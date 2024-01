Die U16-Frauen-Nationalmannschaft hat bei den Olympischen Jugend-Winterspiele im südkoreanischen Gangwon deutlich den Finaleinzug verpasst. Das Eishockeyteam um Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner unterlag den Schwedinnen am Dienstag mit 1:6. Den einzigen Treffer auf deutscher Seite erzielte Friederike Pfalz vom EC Bergkamen (44.). Vorlagengeberin war Anabel Seyrer vom HC Landsberg. Hanna Weichenhain vom EV Lindau verzeichnete zwei Schüsse.

Unterlegen in allen Dritteln

„Die Schwedinnen waren eine Klasse besser und haben ein tolles Spiel abgeliefert. Wir haben auch von Beginn an gespürt, dass wir das dritte Spiel in drei Tagen absolvieren und uns ein bisschen die Körner ausgehen“, wird Höhenleitner im Bericht des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zitiert. Entscheidend für die Deutlichkeit der Halbfinalniederlage war das zweite Drittel, das Schweden mit 3:0 gewann. Im ersten (0:1) sowie im dritten Abschnitt (1:2) zog Deutschland nur knapp den Kürzeren. „Jetzt heißt es aber vollen Fokus auf das Spiel um Platz drei. Wir werden uns gut darauf vorbereiten und am Ende hoffentlich die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen“, sagte Höhenleitner.

Bereits am Mittwoch, 31. Januar, geht es im Gangneung Hockey Centre um Bronze. Um 2 Uhr (deutsche Zeit) soll es für das deutsche Team heißen: Aller guten Dinge sind drei. Gegner ist nämlich erneut die Schweiz - und gegen die haben die DEB-Nachwuchsfrauen im Januar schon zweimal verloren. Einmal bei der U18-Weltmeisterschaft in der Schweiz und auch am Montag im Gruppenspiel bei den Olympischen Jugend-Winterspielen. Zweimal lautete das Ergebnis 1:2. Dass sie es können, zeigten die deutschen U16-Frauen in Südkorea beim 4:0-Auftakterfolg gegen Frankreich.