Erneut hat die Musikschule Lindau mit ihrem großen Konzertnachmittag in der Inselhalle ihr Publikum begeistert. Dabei gewährte sie auch einen eindrucksvollen Einblick in die Ensemblearbeit.

„Ich habe die Generalprobe gesehen und freue mich wahnsinnig auf dieses Konzert.“ Mit dieser ansteckenden Begeisterung schwor Regina Kuhn, die Leiterin der Musikschule, bei ihrer Begrüßung das Publikum auf das ein, was nach der eindrucksvollen Eröffnung durch das Perkussionsensemble noch folgen würde.

Kuhn, die nach eigenen Worten wegen eines Reha-Aufenthaltes dieses Mal gar nichts mit der Vorbereitung zu diesem Konzertnachmittag zu tun hatte, war begeistert, wie „ihre“ Lehrkräfte und ihr Stellvertreter, Hermann März, das Programm auf die Beine gestellt hatten.

„Ich bin irre stolz, dass ich diese Musikschule leiten darf“, so Kuhn. Mit ihrer Begeisterung steckte sie das Publikum, aber offensichtlich auch die Akteure an, die im Laufe des Konzerts die Bühne bevölkerten.

Ruhiges Fahrwasser nach Jahren der Unruhe

Nach Jahren der Unruhe in der Musikschule scheint mittlerweile ein ruhiges Fahrwasser erreicht zu sein und ein konstruktives Miteinander zu herrschen. So strahlt es alles um das Konzert zumindest aus. Und die Kinder sind offensichtlich begeistert, miteinander auf der Bühne zu stehen und das Publikum zu beeindrucken.

Kurioserweise startete der Nachmittag mit dem „Final Countdown“, mit dem das Perkussionsensemble von Hermann März gleich einen eindrucksvollen Pflock einrammte. Zu einer Fortsetzungsgeschichte scheint sich die Wikinger-Band zu entwickeln.

Sie begeisterte schon im vergangenen Jahr und schrieb jetzt zusammen mit KAI (Kinder ans Instrument), den Zechrockers & den Rollin‘ Reutiners unter der Leitung von Stefan Heitz und der Mitwirkung von Lehrkräften wie Bettina Klinglmayr, Michael Klein oder Christian Rudolf den eingeschlagenen Wikingerweg rund um die Welt fort.

Ensemblemusik am Klavier ist durchaus möglich ohne andere Instrumentalisten bemühen zu müssen. Das bewiesen David Nicoli, Yudai Enjoji und Helene Lehmann zum einen, Dominik Hannes, Mario Ciccolella und Ronya Schönherr zum andern am Flügel. Da kann man durchaus zu dritt sitzen und spielen oder, wie im Fall der letzten drei, sich auch um den besten Platz an der Tastatur balgen.

14 Kooperationen in 32 Kursen

Eine bezaubernde Bearbeitung eines Menuettos von Mozart für Gitarren und Blockflöten sorgte für etwas zartere Töne, bevor plötzlich über 20 Cellistinnen und Cellisten auf der Bühne Platz nahmen. Eine beeindruckende Klassenstärke, das Kammerorchester der Musikschule ist nicht so groß. Beide überzeugen jedoch qualitativ.

Eine große Stärke der Musikschule ist traditionell, zumindest seit Hermann Ulmschneider und Thomas Spies hier unterrichten, die Blechbläserfraktion. Sowohl das Trompetenensemble und das Nachwuchsensemble Wirbelwind unter der Leitung von David Schöpf sowie das Blechbläserensemble von Thomas Spies unterstrichen den guten Ruf eindrucksvoll.

Im Verlauf der letzten Jahre hat auch die Stärke der Vokalensembles an Bedeutung gewonnen, quantitativ wie qualitativ. Auch hier trägt die Kooperation mit Grundschulen oder dem Valentin-Heider-Gymnasium (VHG) Früchte.

Mit insgesamt 14 Kooperationen in 32 Kursen, darunter mit den Lindauer Musikvereinen, fünf Grundschulen, dem VHG, fünf Kitas, zwei Seniorenheimen und dem Mehrgenerationenhaus in Zech hat sich die Musikschule mittlerweile zusätzlich auf ganz andere, zukunftssichere Beine gestellt. Wenngleich laut Regina Kuhn derzeit Misstöne aus München zu hören sind, die einen Abbau der Kreativfächer wie Musik fordern.

Sollten Politiker auch mal Musikunterricht nehmen?

Vielleicht sollten die Politiker auch einmal Musikunterricht, notfalls in Lindau, nehmen, um die Bedeutung dessen zu erkennen, was hier geleistet wird. In diese Richtung jedenfalls argumentierte Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, die begeistert war über das Niveau des Konzertes. Die Musikschule bildet aktuell über 900 Schülerinnen und Schüler aus.

Der imposante Chor aus Musikschul- und VHG-Schülern mit Solistinnen und Solisten, von einer Band begleitet und von Vanessa Warmbrunn-Looß geleitet, beschloss den Nachmittag symbolträchtig mit „From Now On“.