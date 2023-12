Alfred Seeger steht achtmal auf dem Treppchen

Alfred Seeger hat als einziger Mastersschwimmer des TSV 1850 Lindau den weiten Weg nach Hannover auf sich genommen, um sich dort mit seinen Mitstreitern aus der Altersklasse 80 zu messen. Die 13 deutschen Kurzbahnmeisterschaften wurden im Stadionbad ausgetragen und fast 1500 Schwimmerinnen und Schwimmer aus gut 314 Vereinen hatte sich dazu mit über 5000 Einzel- und Staffelstarts angemeldet. Seeger hatte sich für neun der elf Einzelrennen gemeldet und stand achtmal auf dem Treppchen.

Eine solche Mammutveranstaltung als deutsche Meisterschaft habe es laut TSV-Mitteilung noch nie gegeben. Auf dem Programm standen alle 50-Meter und 100-Meter-Strecken der Schwimmarten sowie 100 Meter und 200 Meter Lagen und 200 Meter Freistil.

Platz neun im Großen Mehrkampf

Der eigentlich mehr auf den Mittel- und Langstrecken beheimatete Seeger hatte seine größten Erfolge auf den längeren Strecken. Er siegte über 200 Meter Lagen, 200 Meter Freistil, 100 Meter Lagen, 100 Meter Schmetterling und den 100 Meter Freistil. Über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Rücken wurde er Vizemeister. Eine Bronzemedaille erschwamm er sich auf 100 Meter Brust. In der Wertung des Großen Mehrkampfs erreichte er Rang neun und schlug sich damit bestens gegen die jüngeren Athleten. Alle vor ihm Platzierten gehörten den AKs 55 bis 20 an. Mit diesem Event hat sich der letzte Lindauer Masters in die verdiente Winter-Wettkampfpause verabschiedet.