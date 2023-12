Alfred Dorfer bringt manch Mahner zum Schweigen

Als Bühnenkulisse benötigt er lediglich einen Stuhl, ein paar Bananenkartons, weißes Licht - und hin und wieder etwas musikalische Untermalung: Alfred Dorfer gibt sich spartanisch mit seinem Bühnenprogramm „Und…“, dem siebten in seiner langen Karriere, mit dem er im vollbesetzten Lindauer Stadttheater sein Publikum begeistert. Ach ja, ein paar Utensilien, die wohl jeder von den eigenen Umzügen kennt, hat er in den Kisten stecken.

Der zarte roten Faden des Abends, und damit ist bis auf einen kleinen Seitenkick nicht Kanzler Scholz gemeint, ist eben die Umzugssituation, der Dorfer aber nicht stringent verfolgt. Wer kennt sie beispielsweise nicht, die nackte Glühbirne mit einem Stückchen Schnur, die ja nur so lange leuchten soll, bis man dann die passende Lampe gefunden hat - oder bis zum nächsten Umzug halt nicht.

Das Programm des österreichischen Kabarettisten ist ein Rundschlag, bei dem neben Kulturjournalisten vor allem Mütter, Väter, Kinder, in Österreich studierende deutsche Numerus-Clausus-Flüchtlinge, in Graz (in diesem Fall Gratz ausgesprochen) unterrichtende deutsche Professoren und natürlich das linksliberale Spießertum ihre Watschen abbekommen. Ein Spektrum jedenfalls, mit dem sich Dorfer eine breite Zustimmung im nicht ganz jungen Publikum sichert.

Also ein vogelwilder, aber äußerst intelligenter Ritt durch alle Sparten der Geschichte und des Lebens an sich. So die Überlegung, was denn die erste Frage der Menschheit gewesen sei, nachdem er entdeckt hat, dass er sprechen kann. Und so fragt er, von der erfolgreichen Jagd nach Hause kommend, natürlich in breitem österreichisch: „Wos gibt’s zu essen?“, gefolgt von der logischen, aber genervten Antwort: „Des hosd auf deiner Schulder, Trottl!“ Dorfer zeigt auf, dass hier die Evolution schon tief gewirkt hat, denn heutzutage wird der Mann gerne dazu abgestellt, mit dem Kind auf den Spielplatz zu gehen, auch wenn er da unter all den Müttern sehr auffällt. Den heimlichen Gang zum Schnellimbiss darf das Kind natürlich nicht zu Hause verraten, aber wann funktioniert sowas schon?

Weite Teile des Programms kennen die Dorfer-Fans, die im Fernsehen Nuhr anschauen. Dort ist Dorfer gern gesehener Gast und hat hier immer wieder Ausschnitte aus „Und…“ eingebracht. Und so haut er immer wieder mal Sätze raus wie: „Wenn einer einer Ärztin oder Anwältin nicht die Hand geben will, weil sie eine Frau ist, dann hat der hier nichts zu suchen. So jemanden zu verteidigen ist Feigheit, die sich Toleranz nennt.“ Und labt sich dann an sekundenlangem Schweigen im Publikum und nimmt eventuelle Mahner gleich noch mit aufs Korn: „No no no….“, um auch die gleich zum Schweigen zu bringen. Ja, von den Rechtspopulisten bekommt er da viel Zuspruch, auf den er aber verzichten kann, auch wenn er fordert: „Lassen wir diese Links-Rechts-Scheiße hinter uns und schalten unseren Verstand ein“.

Solchen Happen, an denen das Publikum erst einmal zu kauen hat, lässt Alfred Dorfer erst einmal eine Weile seichteres Lustiges oder Ironisches folgen, überfordert soll es ja auch nicht werden. Da sorgt er für Begeisterung, wenn der Sohn mit 50 wieder bei Mama zu deren Begeisterung einziehen muss - „Das erste Zuhause ist Deine Mutter. Deine Frau ist nur ein Zweitwohnsitz“.