Alexander Dosch überzeugt die EVL-Fans

Rund um Weihnachten hatte Alexander Dosch seine bisher stärkste Phase in dieser Eishockeysaison. In den vier Partien vom 22. bis 30. Dezember gelangen ihm fünf Tore und zwei Vorlagen - auch dank seiner Scorerpunkte wanderten in der Oberliga Süd sechs Zähler auf das Punktekonto der EV Lindau Islanders. Die Leistung des 22-jährigen Offensivspielers fand auch Anerkennung bei den eigenen Fans, die Dosch zum EVL-Spieler des Monats Dezember wählten. Wie üblich hat auch eine Ehrung stattgefunden. Von Sabine Eß von der „Lindauer Zeitung“ bekam er eine Magnumflasche Prickelndes und einen gelaserten Puck. Von Dominik Schaur, Betriebsleiter des Autohauses Unterberger, gab es noch eine Weste obendrauf.

Alexander Dosch gefällt das Umfeld in Lindau

Dosch ist für Lindau auch einer der Schlüssel, um in der Oberliga Süd einen Pre-Play-off-Platz zu erreichen. Er wechselte im Sommer 2022 nach Lindau und steuerte in seiner ersten Saison 40 Scorerpunkte in 46 Spielen bei. Trotz Angeboten entschied er sich bewusst für einen Verbleib am bayerischen Bodensee. „Das Umfeld beim EVL und das Klima im Team sind super, sodass ich mich in diesem Umfeld noch ein weiteres Jahr in der Oberliga entwickeln möchte“, sagte Dosch bei seiner Vertragsverlängerung. Es läuft bei ihm mit aktuell nur 19 Scorerpunkten in 31 Punkten etwas schleppender. Im Dezember aber präsentierte er sich stark und erhielt dafür prompt eine Auszeichnung.