Albert Schweitzer Ausstellung wird verlängert

Aufgrund des hohen Besuchsinteresses an Albert Schweitzer, dem Friedensnobelpreisträger 1952, der im Sommer 1954 Lindau zur vierten Nobelpreisträgertagung besuchte und in St. Stephan ein Orgelkonzert gab, wird die umfangreiche Albert Schweitzer Ausstellung von Uta Mayer in St. Stephan, Lindau bis 21. April verlängert.

Im Gottesdienst am 21. April um 10.30 Uhr geht es um die Frage: Wie wirkt sein Schaffen nach - in seinem Hospital in Lambarene, in den unterschiedlichen Organisationen und Stiftungen, in den Rückmeldungen von Besuchern der Ausstellung in St. Stephan? Im Anschluss an den Gottesdienst ist beim Kirchenkaffee Zeit zur Begegnung und zum Austausch.

Bezirkskantor Burkhard Pflomm komponierte und arrangierte ein Albert Schweitzer Musical, welches feinfühlig und klar Schweitzers Lebensleistung und Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben zum Ausdruck brachte. Die klaren Stimmen des Kinderchors verstärkten Schweitzers Anliegen. Sein Kampf gegen die atomare Aufrüstung wurde dabei bestens umgesetzt.