Aktionstag „Nachhaltigkeit“ startet vor der Inselhalle

Wer zum Abendmarkt auf der Lindauer Insel am Mittwoch, 27. September, geht, kann einen Stopp auf dem Therese-von-Bayern-Platz einlegen. Mehrere Unternehmen und lokale Akteure beteiligen sich dort auf Einladung der Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK) an den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit, die noch bis zum 8. Oktober für mehr Umweltbewusstsein werben sollen. Ziel der Aktionstage ist es, vorbildliches Engagement sichtbar zu machen und mehr Menschen dazu zu bewegen, unsere Gesellschaft ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltiger zu machen.

Beim Lindauer Aktionstag vor der Inselhalle präsentiert sich deshalb ab 16 Uhr neben der Lokalen Agenda 21 und dem Umweltmobil der Stadt Lindau auch das Modellprojekt „Lastenrad mieten, Kommunen entlasten“. Die mit leistungsstarken E-Motoren ausgestatteten Lastenräder werden an acht verschiedenen Standorten in der Stadt verliehen und können mit bis zu 70 Kilogramm beladen werden.

Für nachhaltige Lebensmittel setzt sich ein weiterer Aussteller beim Aktionstag ein: Die Initiative Gemüseraritäten Tatgut wurde 2020 in Tettnang gegründet, um dazu beizutragen, die Kulturpflanzenvielfalt zu erhalten. Bei der Produktion von sogenannten samenfesten Sorten für die Hausgärten stehen vor allem alte Regionalsorten im Vordergrund sowie Robustheit und Besonderheiten in Geschmack, Farbe und Form. Das ebenfalls vertretene Weingut 2H aus Lindau führt den Hof von Beginn an ökologisch und hat sich auf Pilz-widerstandsfähige Sorten spezialisiert. Beim Anbau dieser Sorten werden keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt.

Regionale Kunst und handwerkliche Produkte mit Bezug zum Bodensee sind beim Aktionstag durch „Die Handlung. Ladengemeinschaft Lindauer Handwerk“ vertreten. Dort gibt es unter anderem Vasen, die aus Glasflaschen-Upcycling entstanden sind, Schmuck aus verarbeitetem Altgold, Selbstgeschneidertes und Taschen aus recycelter Plane oder ehemaligen Segeln.