Zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung lädt die Berufsberatung der Agentur für Arbeit am Donnerstag, 14. März, von 15 bis 16 Uhr. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Mittelschule.

Ziel der Veranstaltung sei es, die Heranwachsenden über mögliche Ausbildungsberufe aufzuklären. Dabei werden Berufe betrachtet, die sowohl mit als auch ohne einen Abschluss der Mittelschule ausgeübt werden können. Auch über weitere Alternativen sollen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen informiert werden.

Das Gespräch findet online über Skype for Business statt. Als Ansprechpartnerin führt Rita Sanktjohanser, Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, durch die Veranstaltung. Nach erfolgreicher Anmeldung wird zeitnah zum Veranstaltungstermin eine E-Mail mit dem Einwahllink zur Teilnahme an der Veranstaltung via Skype for Business verschickt.

Anmeldungen können auf folgender Homepage abgegeben werden: www. eveeno.com/mittelschulabschluss140324