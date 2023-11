Einzelhändler und Gastronomen wollen in Lindau ein neues Konzept etablieren: Das After-Work-Shopping. Was es damit auf sich hat und warum es jetzt einen langen Atem braucht - darüber sprechen Yvonne Roither und Julia Baumann in der aktuellen Folge des Lindau-Podcasts.

Einmal im Monat haben Geschäfte auf der Insel bis 20 Uhr geöffnet, danach können sich Lindauerinnen und Lindauer zur After-Work-Party in einer Gastronomie treffen. Mit dieser Aktion sollen wieder mehr Einheimische auf die Insel gelockt werden. Das soll aber nur der Startschuss sein für weitere Angebote, die die Insel auch in der Nebensaison wieder attraktiv machen sollen.

Yvonne Roither und Julia Baumann sprechen über die Hintergründe der Aktion und darüber, warum der 4. Januar 2024 ein Schlüsseltermin sein könnte.