AfD-Kreisverband wählt neuen Vorstand

Die Mitgliederversammlung des AfD-Kreisverbands Westallgäu-Lindau hat vor Kurzem Rainer Rothfuß zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Das neue Vorstandsteam umfasst sieben Mitglieder.

25 anwesende stimmberechtigte Mitglieder wählten Mitte März den neuen Vorstand des AfD-Kreisverbands Westallgäu-Lindau: Der Bundestagsabgeordnete der AfD im Wahlkreis Oberallgäu, Rainer Rothfuß, wurde erneut zum Kreisvorsitzenden gewählt. Der Lindenberger Jurist Christian Thomas wurde zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und die Ehrenvorsitzende und Gründungsmitglied des Kreisverbands Oberallgäu-Lindau-Kempten, Dorothe Merlot, zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. Der Schatzmeister Thomas Rüggeberg wurde in seinem Amt bestätigt und wird unterstützt vom stellvertretenden Schatzmeister, Kreisrat Arthur Rusch aus Wasserburg. Der in Lindenberg ansässige kroatische Staatsbürger Radomir Milisic wurde im Vorstand wiedergewählt. Stefan Lau aus Schlachters und der ehemalige Landrats- und Landtagskandidat Uwe Schweizer aus Rettenberg im Oberallgäu wurden in die Position des Kassenprüfers gewählt.

Das neue Vorstandsteam sieht als Hauptaufgabe die Vorbereitung der Kommunalwahlen im Frühjahr 2026. Hierfür werden offene Kandidatenlisten in möglichst vielen Gemeinden angestrebt. Als Kandidaten willkommen sind nicht nur Mitglieder der Alternative für Deutschland, sondern auch parteilose Bürgerinnen und Bürger, die sich Veränderungen in der Region und im Land wünschen, heißt es in einer Mitteilung der AfD. Zahlreiche neue Mitglieder gilt es zwischenzeitlich in den Kreisverband einzugliedern.