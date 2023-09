Uwe Schweizer ist 1957 in Sonthofen geboren. Er ist geschieden und Vater von vier Kindern. Der Immobiliengutachter und Makler lebt in Rettenberg im Allgäu. Politisch sei er lange neutral gewesen, so Schweizer. Bevor er laut eigenen Angaben im März 2021 der AfD beitrat, hatte er selbst eine eigene Kleinpartei, das Bürgerbündnis Oberallgäu, gegründet. 2020 kandidierte er für die Landratswahl im Oberallgäu, wobei ihn die AfD unterstützte. Schweizer bekam damals knapp 3,6 Prozent der Stimmen.